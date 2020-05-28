Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 19:04Заразились
на 28.05В России 379 051+8 371В мире 5 691 790+102 164

Оператор публичного Wi-Fi в столичном метро готовит дебют на рынке облигаций

Оператор публичного Wi-Fi в столичном метро готовит дебют на рынке облигаций
Фото: PA/ТАСС

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - АО "МаксимаТелеком", оператор публичного Wi-Fi в московском метро, планирует во втором квартале дебютировать на внутреннем долговом рынке, конкретные параметры дебютного выпуска облигаций компания пообещала обнародовать позже.

"Московская биржа" 28 мая, зарегистрировала программу облигаций "МаксимаТелекома" серии 001P объемом до 15 млрд рублей.

Программа бессрочная, в рамках программы облигации могут размещаться на срок до десяти лет.

Средства от размещения облигаций планируется направить прежде всего на развитие бизнеса и рефинансирование текущей задолженности.

"Проекты в области аналитики больших данных, коммуникации с гражданами и профилактики коронавируса требуют от компании значительных инвестиций в развитие, поэтому мы решили активизировать процесс размещения облигаций", - приводятся в пресс-релизе слова генерального директора АО "МаксимаТелеком" Бориса Вольпе.

Он добавил, что тренд на восстановление мировых и российского рынков после пандемии дополнительно подтолкнул компанию к размещению облигаций.

"МаксимаТелеком" управляет единой городской сетью Wi-Fi в Москве, сетями в городском транспорте Москвы и Санкт-Петербурга, Казани и Магадана, а также в региональных аэропортах РФ. Компания монетизирует собственную и партнерские сети Wi-Fi посредством продажи рекламы, демонстрируемой пользователям сетей.

Основными владельцами АО "МаксимаТелеком" являются предприниматели Сергей Асланян и Алеко Крихели. В октябре "Коммерсантъ" сообщал, что летом 2019 года "МаксимаТелеком" выкупила 23,75% собственных акций у УК НПФ "Благосостояние".

В феврале АКРА сообщало, что выручка "МаксимаТелекома" по итогам 2019 года увеличилась на 57% и составила 6 млрд рублей.

МаксимаТелеком Московский метрополитен Мосбиржа Сергей Асланян Алеко Крихели

Новости по теме

Новости

Режим самоизоляции в Подмосковье продлен по 14 июня

График прогулок для москвичей опубликован на сайте мэрии

График прогулок для москвичей опубликован на сайте мэрии
Пандемия коронавируса

Антитела к коронавирусу нашли у 14% москвичей, принявших участие в скрининге

Антитела к коронавирусу нашли у 14% москвичей, принявших участие в скрининге
Пандемия коронавируса

Москвичам разрешат гулять по графику только для адреса прописки

Пандемия коронавируса

Временные ковид-госпитали в Москве "заморозят" на случай второй волны

Временные ковид-госпитали в Москве "заморозят" на случай второй волны

Собянин заявил, что санитарные ограничения в Москве сохранятся до получения вакцины

Собянин заявил, что санитарные ограничения в Москве сохранятся до получения вакцины

Главред "Медиазоны" и два журналиста "Эха Москвы" задержаны в Москве за пикеты

Пандемия коронавируса

Дневной "индекс самоизоляции" в Москве упал до рекордно низкой отметки 1,6

Дневной "индекс самоизоляции" в Москве упал до рекордно низкой отметки 1,6

Неизвестный открыл стрельбу с крыши жилого дома в центре Москвы

Пандемия коронавируса

Пассажиропоток на транспорте в Москве достиг рекорда с начала самоизоляции

Пассажиропоток на транспорте в Москве достиг рекорда с начала самоизоляции
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');