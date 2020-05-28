Оператор публичного Wi-Fi в столичном метро готовит дебют на рынке облигаций

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Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - АО "МаксимаТелеком", оператор публичного Wi-Fi в московском метро, планирует во втором квартале дебютировать на внутреннем долговом рынке, конкретные параметры дебютного выпуска облигаций компания пообещала обнародовать позже.

"Московская биржа" 28 мая, зарегистрировала программу облигаций "МаксимаТелекома" серии 001P объемом до 15 млрд рублей.

Программа бессрочная, в рамках программы облигации могут размещаться на срок до десяти лет.

Средства от размещения облигаций планируется направить прежде всего на развитие бизнеса и рефинансирование текущей задолженности.

"Проекты в области аналитики больших данных, коммуникации с гражданами и профилактики коронавируса требуют от компании значительных инвестиций в развитие, поэтому мы решили активизировать процесс размещения облигаций", - приводятся в пресс-релизе слова генерального директора АО "МаксимаТелеком" Бориса Вольпе.

Он добавил, что тренд на восстановление мировых и российского рынков после пандемии дополнительно подтолкнул компанию к размещению облигаций.

"МаксимаТелеком" управляет единой городской сетью Wi-Fi в Москве, сетями в городском транспорте Москвы и Санкт-Петербурга, Казани и Магадана, а также в региональных аэропортах РФ. Компания монетизирует собственную и партнерские сети Wi-Fi посредством продажи рекламы, демонстрируемой пользователям сетей.

Основными владельцами АО "МаксимаТелеком" являются предприниматели Сергей Асланян и Алеко Крихели. В октябре "Коммерсантъ" сообщал, что летом 2019 года "МаксимаТелеком" выкупила 23,75% собственных акций у УК НПФ "Благосостояние".

В феврале АКРА сообщало, что выручка "МаксимаТелекома" по итогам 2019 года увеличилась на 57% и составила 6 млрд рублей.