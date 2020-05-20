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Онищенко заявил, что Госдума стала "опасным местом" из-за ситуации с коронавирусом

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Бывший глава Роспотребнадзора, депутат Госдумы Геннадий Онищенко выступил за проверку парламентариев на наличие иммунитета к коронавирусу; он также заявил, что из-за ситуации с COVID-19 нижняя палата парламента стала "опасным местом".

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"Я предлагал, давайте, обследуем всех депутатов и, кстати, сегодня у нас идет этот процесс - обследование на иммунитет, и посмотрим, сколько уже и проэпидемичилось депутатов", - сказал Онищенко в среду на пресс-конференции в Москве. По его словам, Госдума - это "искусственно созданное опасное место, ведь депутаты слетаются со всей страны".

Вместе с тем, Онищенко отметил, что если все парламентарии на пленарных заседаниях будут сидеть в масках, то гарантированно можно сказать, что "опасность ничуть не больше", чем, например, при рассадке с соблюдением социальной дистанции.

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Ранее в мае советник председателя Госдумы Анастасия Кашеварова сообщила, что уже шестеро депутатов лечатся от коронавируса.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин ранее в среду сказал журналистам, что меры, связанные с соблюдением санитарных норм, в нижней палате парламента выполнить сложно. Поэтому депутаты решили пройти тестирование перед заседанием, чтобы парламентарии с выявленным коронавирусом ушли на карантин, а здоровые народные избранники продолжили работу в Думе, пояснил спикер.

По его словам, часть депутатов находится на самоизоляции с учетом того, что в группу риска включаются парламентарии не только по возрастным показателям, но и по заболеваниям.

Хроника 09 января – 20 мая 2020 годаПандемия коронавируса
Госдума Геннадий Онищенко Роспотребнадзор Коронавирус

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