Суд оштрафовал жителей Екатеринбурга за сдачу квартиры под вечеринку для десяти человек

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - В Екатеринбурге Ленинский суд оштрафовал юношу и девушку, которые в апреле сдали квартиру желающим устроить закрытую вечеринку, сообщила пресс-служба Свердловского облсуда. Штрафы составили по 1000 рублей.

Суд установил, что в ночь на 18 апреля группа горожан, "уставших от самоизоляции", решила устроить вечеринку на съемной квартире. Туда пришли десять человек. Видео с мероприятия попало в соцсети, его увидела полиция.

На участников вечеринки были составлены протоколы об административном правонарушении по ч.1 ст. 20.6.1 КоАП (невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации).

Режим повышенной готовности и самоизоляции введен в Свердловской области в марте указом губернатора Евгения Куйвашева.