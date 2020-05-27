Детский плач не будет считаться нарушением тишины ночью в многоквартирном доме

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Группа депутатов фракции "Единая Россия" внесла в Госдуму законопроект, закрепляющий понятие нарушения тишины в многоквартирном доме ночью.

Согласно документу (963432-7), нарушением тишины в ночное время предлагается считать "совершение действий, в результате которых звуки, источник которых находится в жилом или нежилом помещении, явно слышны за пределами этого помещения, или вибрация, источник которой находится в жилом или нежилого помещения, явно ощущается за его пределами".

В то же время предлагается не считать нарушением тишины "звуки, источником которых является обычная жизнедеятельность человека", такие как детский плач и звуки шагов.

Кроме того, законопроект закрепляет солидарную ответственность собственника квартиры за нарушение тишины в ночное время, требований пожарной безопасности и санитарных норм, а также за причинение ущерба общему имуществу дома людьми, "допущенными собственником в помещение".

Законопроект внесен группой депутатов фракции "Единая Россия", среди них глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн.