Предлагаемые в КоАП штрафы за отсутствие прививки коснутся работников из групп риска

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Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Роспотребнадзор разъяснил, что предлагаемые в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) поправки со штрафом за отказ от вакцинации касаются не всех граждан.

В пресс-службе Роспотребнадзора, отвечая на запрос "Интерфакса", подтвердили, что эти меры относятся только к некоторым работникам, для которых вакцинация обязательна в силу закона.

Ранее Минюст разместил на портале проектов нормативных правовых актов проект нового Кодекса об административных правонарушениях, согласно которому для граждан из группы риска предлагается установить штраф до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок.

Согласно проекту, нарушение законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, в том числе по проведению профилактических прививок, влечет административный штраф на граждан в размере от 5 тыс. до 7 тыс. рублей.

Роспотребнадзор, в свою очередь, напоминает о нормах закона об иммунопрофилактике, согласно которому отсутствие прививки может повлечь за собой отказ в приеме на работу или отстранение от работ, "выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями".

Перечень таких работ устанавливает правительство РФ. В него входят работа с кровью и биологическими жидкостями человека, работа по уходу за животными и так далее.

"Ответственность может наступить только в случае исполнения указанных профессиональных обязанностей без необходимой вакцинации", - подчеркивают в Роспотребнадзоре.