ВОЗ обеспечит безопасность COVID-вакцин, чтобы не вооружать аргументом антипрививочников

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Когда появится работающая вакцина от COVID-19, особенно остро встанет вопрос о ее безопасности: если что-то пойдет не так, антивакцинальное лобби воспользуется этим - и люди начнут меньше доверять прививкам, заявила спецпредставитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.

"Несмотря на то, что вакцина очень нужна, система безопасности этой вакцины и фармаковигиланция (pharmacovigilance, наблюдение за результатами широкого медицинского применения препарата - ИФ), когда вакцина зайдет в массовое потребление, конечно, очень важна. Не только из-за вакцины, но и из-за того, что мы встречаемся с большим антивакцинальным лобби", - сказала Вуйнович в ходе онлайн-собрания научного совета РАН "Науки о жизни" в четверг.

"Так что позволить себе ситуацию, когда невозможно следить за происходящим с таким масштабным внедрением вакцины, было бы очень опасно и для других программ иммунизации", - добавила представитель ВОЗ.

По ее словам, уже сейчас появились "разные фейки" про вакцины и вакцинацию от COVID-19, и это наносит вред не только борьбе с коронавирусом, но и даже системе здравоохранения в целом. Поэтому необходимо работать с населением и с медиками, чтобы они получали достаточно информации о вакцинах, подчеркнула Вуйнович.

Нужно рассказывать, "что внутри вакцины, как вакцины делаются", каков профиль безопасности и как безопасность контролируется и отслеживается, отметила она. "Возможно, надо думать о программах обучения медработников - и додипломных, и постдипломных", - добавила Вуйнович.

Накануне, 27 мая, телеканал CNN со ссылкой на ВОЗ сообщал, на данный момент 10 вакцин, которые, возможно, подходят для борьбы с коронавирусом, проходят клинические испытания на людях.

Над разработкой вакцины работают такие компании, как Johnson & Johnson, Moderna, а также Оксфордский университет. Как сообщала в апреле газета The New York Times, у команды Оксфорда, вероятно, больший прогресс в создании вакцины. Ожидается, что первые несколько миллионов доз вакцины команда университета подготовит в лучшем случае уже к сентябрю.