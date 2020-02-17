Минздрав предложил расширить национальный календарь прививок

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Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Замминистра здравоохранения РФ Сергей Краевой рассказал о планах министерства расширить национальный календарь прививок.

"Разработана стратегия развития иммунопрофилактики до 2025 года, внесена в правительство, должна быть принята. В развитие этого мы предлагаем рассмотреть возможность расширения нацкалендаря, введя туда дополнительные прививки, это от гемофильной инфекции для всех детей, не только из групп риска, от папилломовирусной, менингококковой, ветряной оспы и ротавирусной инфекций", - сказал Краевой на слушаниях в Госдуме в понедельник.

Вместе с тем он отметил, что "расширение календаря зависит от возможностей отечественных производителей производить наши надежные вакцины, чтобы мы не были зависимы от иностранных призводителей, это основа биологической безопасности нашей страны".