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Минздрав предложил расширить национальный календарь прививок

Минздрав предложил расширить национальный календарь прививок
Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Замминистра здравоохранения РФ Сергей Краевой рассказал о планах министерства расширить национальный календарь прививок.

"Разработана стратегия развития иммунопрофилактики до 2025 года, внесена в правительство, должна быть принята. В развитие этого мы предлагаем рассмотреть возможность расширения нацкалендаря, введя туда дополнительные прививки, это от гемофильной инфекции для всех детей, не только из групп риска, от папилломовирусной, менингококковой, ветряной оспы и ротавирусной инфекций", - сказал Краевой на слушаниях в Госдуме в понедельник.

Вместе с тем он отметил, что "расширение календаря зависит от возможностей отечественных производителей производить наши надежные вакцины, чтобы мы не были зависимы от иностранных призводителей, это основа биологической безопасности нашей страны".

Минздрав РФ

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