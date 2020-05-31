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"Победа" возобновит регулярные рейсы после двухмесячной паузы

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Авиакомпания "Победа" в воскресенье, 31 мая, возобновит после двухмесячной паузы регулярные пассажирские рейсы, следует из онлайн-табло ее базового аэропорта "Внуково".

Компания выполнит три рейса из Москвы: в Волгоград, Санкт-Петербург и Махачкалу.

"Победа" приостановила операционную деятельность с 1 апреля по 31 мая. Решение последовало за рекомендациями правительства РФ гражданам ограничить поездки. Приостановка работы позволит "сосредоточить ресурсы на антикризисной программе и подготовке к возобновлению полетов", заявляли в компании.

"Победа" – низкобюджетная авиакомпания группы "Аэрофлот". В парке перевозчика 30 самолетов Boeing 737-800 NG.

Ранее компания запланировала попросить государственные субсидии для авиаперевозчиков, пострадавших из-за пандемии. "Победа" сделает это самостоятельно, несмотря на то, что входит в группу "Аэрофлот", которая уже получила максимально возможное количество помощи.

авиакомпания "Победа"

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