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Зарегистрированный в РФ от коронавируса "Авифавир" будет применяться только в госпиталях

Зарегистрированный в РФ от коронавируса "Авифавир" будет применяться только в госпиталях
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Первый зарегистрированный в РФ лекарственный препарат от коронавируса "Авифавир" категорически запрещен для приема беременными женщинами и в период планирования семьи, заявляет Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

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Об этом говорится в сообщении фонда, поступившем в "Интерфакс" в воскресенье.

Также в нем отмечается, что "препарат не поступит в свободную продажу в аптеках и может применяться только в госпиталях под наблюдением врача".

Накануне стало известно, что Минздрав зарегистрировал первое лекарство для лечения коронавируса "Авифавир".

Его производит совместное предприятие РФПИ и ГК "ХимРар".

РФПИ утверждает, что это "первый зарегистрированный в РФ препарат прямого противовирусного действия, нарушающий механизмы размножения коронавируса" и он показал "высокую эффективность при лечении пациентов c коронавирусом в ходе клинических испытаний". "Авифавир" хорошо изучили, потому что его применяют в Японии с 2014 года против тяжелых форм гриппа. Сейчас идет финальный этап клинического исследования "Авифавира" с участием 330 пациентов.

Препарат разработала японская компания Toyama Chemical под названием "Фавипиравир". У него есть коммерческое название "Авиган". По информации журнала Pharmacology & Therapeutics, он хорошо действует против новых штаммов гриппа и не очень эффективен против обычных сезонных вирусов. Препарат может вызвать уродство у ребенка, если женщина принимает его во время беременности, говорилось в исследовании.

В настоящее врем в России более 400 тысяч человек заразились COVID-19, умерли почти 4,7 тысячи. Более 171 тысячи выздоровели.

Хроника 09 января – 31 мая 2020 годаПандемия коронавируса
РФПИ Авифавир Коронавирус

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