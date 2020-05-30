Минздрав зарегистрировал первый российский препарат от коронавируса

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Минздрав зарегистрировал первое российское лекарство для лечения коронавируса "Авифавир".

"Минздрав РФ одобрил первый российский препарат от коронавируса "Авифавир" производства СП РФПИ и ГК "ХимРар", - говорится в сообщении Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), поступившем в "Интерфакс" в субботу.

В нем отмечается, что препарат показал "высокую эффективность при лечении пациентов c коронавирусом в ходе клинических испытаний".

Это "первый зарегистрированный в РФ препарат прямого противовирусного действия, нарушающий механизмы размножения коронавируса", отмечается в сообщении.

"Препарат достаточно хорошо изучен, так как находился в обращении в Японии с 2014 года против тяжелых форм гриппа.

Промежуточные данные клинического исследования "Авифавира" подтверждают высокую эффективность препарата для лечения COVID-19. Продолжается финальный этап клинического исследования "Авифавира", одобренный Министерством здравоохранения 21 мая, с участием 330 пациентов", - говорится в сообщении.