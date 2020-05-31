Число заболевших COVID-19 в России превысило 400 тысяч

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Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - В России за последние сутки зарегистрировано 9 268 новых заболевших коронавирусом, сообщает оперштаб.

Общее число зараженных в РФ достигло 405 843. Россия остается на третьем месте в мире по числу заразившихся - вслед за США (1,77 млн) и Бразилией (498 тыс.)

Новые эпизоды регистрировались в 84 регионах, в Москве - 2595 новых заболевших. Всего в столице 180 791 инфицированный.

В Московской области 757 новых выявленных случаев, в Петербурге - 369, в Нижегородской области - 301, в Свердловской области - 265, в Ростовской области - 178.

За сутки в стране скончались 138 больных коронавирусом, из них в Москве - 69. Общее число жертв заболевания выросло до 4 693.

Поправились и выписаны за весь период 171 883 человека, за последние сутки - 4414 пациентов.

Таким образом, общее количество активных случаев в стране (общее число случаев за вычетом всех выздоровевших и всех умерших) на текущий момент составляет 229 267. Выздоровел в стране каждый третий пациент от общего их числа за все время.