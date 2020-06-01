Регионы Поволжья открывают стоматологии, церкви и кладбища

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Ряд регионов Приволжского федерального округа (ПФО) продолжает снимать ограничения, введенные из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19, при этом власти нескольких областей продлили режим повышенной готовности.

Ограничения сохраняются, кроме подготовки к референдуму и параду

Глава Марий Эл Александр Евстифеев внес изменения в указ, согласно которым режим повышенной готовности продлен по 21 июня. До этой даты включительно не допускается проведение массовых мероприятий.

"Данное ограничение не распространяется на правоотношения, связанные с подготовкой и проведением выборов и референдумов, а также торжественного парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне", - говорится в указе.

При этом сохраняется требование о соблюдении самоизоляции для прибывающих в республику, людей старше 65 лет и тех, кто имеет хронические заболевания.

В Самарской области режим ограничительных мероприятий продлен по 7 июня включительно, сообщает департамент информполитики правительства региона в своем твиттере. По словам главного санитарного врача области Светланы Архиповой, "в настоящий момент нет возможности для перехода к первому этапу снятия ограничительных мер".

"Режим повышенной готовности в Пензенской области продлен до 14 июня включительно без изменений", - сообщила в своем телеграм-канале пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.

Она уточнила, что режим будет изменен, когда регион получит разрешение федерального Роспотребнадзора "на выход в первый этап смягчения ограничений".

До 14 июня режим повышенной готовности продлён и в Оренбургской области, сообщил губернатор региона Денис Паслер в своём инстаграме.

Правительство Саратовской области также продлило ограничительный режим - до 10 июня.

"Мы входим в реализацию первого этапа", - заявил губернатор Валерий Радаев на заседании координационного совета, заметив, что "нужно оставаться предельно осторожными как в прогнозах, так и в поэтапном снятии ограничений".

Доступны занятия спортом и прогулки на свежем воздухе

Несмотря на продление ограничительного режима, правительство Саратовской области решило ввести некоторые послабления с 1 июня. На основании предписаний Роспотребнадзора в регионе возобновляется торговля непродовольственными товарами, открываются салоны красоты, разрешены прогулки и занятия спортом на свежем воздухе.

Ранее власти Ульяновской области и Удмуртии также приняли решение сделать более доступными занятия спортом в регионах.

Так, жителям Ульяновской области с 1 июня будет разрешено заниматься физкультурой и спортом на открытом воздухе, при обязательном соблюдении дистанции не менее пяти метров, сообщил губернатор региона Сергей Морозов в своем видеообращении на странице "ВКонтакте".

"Согласно методическим рекомендациям Роспотребнадзора, к работе смогут вернуться и фитнес-центры. Занятия будут проводиться по предварительной записи, исходя из площади залов для занятия спортом. Условия посещения будут детально проработаны каждым фитнес-клубом", - сказал Морозов.

Открываются стоматологии и женские консультации

С 1 июня 2020 года в нижегородских медицинских учреждениях станет доступен ряд видов плановой медицинской помощи, сообщает пресс-служба губернатора Нижегородской области со ссылкой на главу региона Глеба Никитина.

В частности, будут проходить плановые осмотры беременных в женских консультациях и оказываться плановая стоматологическая помощь за исключением стационарной хирургической помощи.

Пациентов будут принимать по предварительной записи.

Верующим разрешили посещать службы

Жителям Марий Эл разрешено посещать религиозные организации, следует из изменений в указ главы республики. При этом в храмах площадью не более 400 кв. м во время служб должно находиться не более одного человека на 4 кв. м. А в храмах площадью более 400 кв. м - допускается до 100 человек.

"Храмам необходимо обеспечить ношение защитных масок священнослужителями во время таинства", - отмечается в указе.

Также религиозным организациям рекомендовано проводить регулярную дезинфекция киотов и предметов, используемых при совершении богослужений и обрядов.

Открывают кладбища

С 29 мая в Нижнем Новгороде отменяются ограничения на посещение кладбищ, сообщила мэрия города в пятницу.

"Посетителям на территории кладбищ рекомендуется носить маску, соблюдать социальную дистанцию 1,5-2 метра, пользоваться дезинфицирующими средствами для рук", - говорится в сообщении.

Муниципальные кладбища Нижнего Новгорода были закрыты для посетителей с середины апреля до особого распоряжения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.

Вакцинация только по записи

С 1 июня в Оренбургской области планируют возобновить плановую иммунизацию детей, сообщила министр здравоохранения региона Татьяна Савинова на брифинге в соцсети. По ее словам, процедура будет осуществляться "только в рамках календаря и по записи".

Молодожены придут в ЗАГС без гостей

В Мордовии со 2 июня возобновляют регистрацию браков, сообщает республиканский оперативный штаб. При этом ограничивается число гостей - на церемонии могут присутствовать только молодожёны.

Снят запрет со спортивной охоты и любительского рыболовства

В Самарской области, согласно постановлению губернатора региона Дмитрия Азарова, разрешили любительское рыболовство, а также любительскую и спортивную охоту на территории охотничьих угодий региона.

Сборные команды возобновят тренировки

Кроме того, в Самарской области разрешены тренировки профессиональных спортсменов и спортсменов-членов сборных команд области и России по видам спорта, определенным приказом регионального министерства спорта. При этом тренироваться спортсмены будут на свежем воздухе.

Власти Удмуртии с 28 мая также разрешили работать организациям спорта высших достижений, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.