Регионы Юга и Северного Кавказа начали подготовку к курортному сезону

В понедельник откроются первые санатории и кафе

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Ряд регионов Южного и Северо-Кавказского федеральных округов приступает ко второму этапу снятия ограничений по COVID-19. Краснодарский край, Ставрополье и Крым начинают подготовку к открытию предприятий санаторно-курортного комплекса.

На отдых - со справкой

В Краснодарском крае с 1 июня возобновят работу санаторно-курортные организации в 15 муниципальных образованиях, сообщило министерство курортов, туризма и олимпийского наследия.

В соответствии с распоряжением губернатора Вениамина Кондратьева, смогут принимать отдыхающих учреждения, которые имеют специальную лицензию на медицинскую деятельность. Таких организаций - 201, они находятся на территории Сочи, Анапы, Геленджика, Горячего Ключа, Краснодара, Новороссийска, а также Ейского, Мостовского, Темрюкского, Туапсинского, Апшеронского, Каневского, Белореченского, Лабинского и Славянского районов.

Обязательным условием для приезда гостей на Кубань станет справка об отсутствии COVID-19. В обязанности здравниц включена организованная доставка прибывающих туристов с вокзалов и аэропортов.

Отдых пока возможен только на территории санаториев. Пляжи и набережные, в том числе самих здравниц, будут оставаться закрытыми.

Карантин по COVID-19 на Кубани действует до 6 июня.

В Крыму, где самоизоляцию отменили две недели назад, с 1 июня откроют летние кафе и начнут подготовку к туристическому сезону.

"Уже с 1 июня на территории республики будет разрешена подготовка к работе санаторно-курортного комплекса, который с 15 июня, в соответствии с требованиями Роспотребнадзора, сможет принимать на отдых крымчан. Речь на данный момент идет только о внутреннем крымском туризме, а не о межрегиональном, который в полномочиях федеральных органов власти", - написал глава республики Сергей Аксенов во "ВКонтакте".

В Ставропольском крае, согласно постановлению губернатора, режим самоизоляции вновь продлен. Он будет действовать до 7 июня. Вместе с тем, власти региона неоднократно заявляли, что рассматривают все возможные варианты для скорейшего возобновления работы санаторно-курортного комплекса края.

По распоряжению губернатора Ставрополья Владимира Владимирова, с 1 июня могут начать работу санаторно-курортные учреждения, имеющие лицензию на медицинскую деятельность, при условии, что здравницы выполнят все необходимые требования, а также уведомят о планируемом открытии краевые правительство, Минтуризм и Роспотребнадзор.

О своей готовности открыться заявили два санатория в Ессентуках и три в Железноводске. Всего в регионе 124 санаторно-курортных организации. Также готовы принять отдыхающих четыре профсоюзных здравницы в каждом из городов Кавказских Минеральных Вод и три бальнеолечебницы - Октябрьские ванны в Кисловодске, Верхняя радоновая лечебница в Пятигорске и Железноводская бальнеогрязелечебница, которые будут работать как поликлиники. В них отдыхающие и жители Кавминвод смогут получить консультации медиков и пройти курсы оздоровительных процедур.

Стрижки откладываются, прогулки подождут

В Ростовской области планировалось разрешить открытие предприятий бытового обслуживания, в частности, - салонов красоты и парикмахерских, стоматологических клиник, станций техобслуживания. Одной из возможных дат частичного снятия ограничений называлось 1 июня, однако на данный момент, по мнению властей региона, эпидемиологическая ситуация не позволяет этого сделать.

"К сожалению, пока об этом говорить рано, решения еще не приняты. Сложившаяся эпидемиологическая ситуация пока не позволяет с понедельника открыть парикмахерские. Впрочем, как и кафе и рестораны, такие вопросы тоже были", - сообщил на брифинге в конце минувшей недели начальник управления информполитики правительства Ростовской области Сергей Тюрин.

Предприятиям бытового обслуживания региона предлагается уже сейчас заполнить санитарную декларацию, в которой предприятие заявляет о готовности выполнять набор санитарных требований, а также чек-лист, по которому они самостоятельно будут оценивать соблюдение всех требующихся мер безопасности.

Единственное послабление ограничений в Ростовской области, которое появится с 1 июня, касается детских садов. В более половины из них с понедельника откроются дежурные группы для детей, родители которых вынуждены выйти на работу.

В свою очередь, власти Ростова-на-Дону напомнили, что прогулки, посещение скверов и парков - под запретом, за соблюдением режима следят патрульные группы.

Безопасность превыше всего

Большинство регионов Юга и Северного Кавказа подошли к вопросу поэтапного снятия ограничений по COVID-19 с осторожностью и не спешат вводить послабления.

Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров в пятницу подписал указ о продлении нерабочих дней в республике до 14 июня, сообщалось на сайте регионального правительства.

При этом гражданам разрешили заниматься спортом на открытом воздухе и открытых спортивных площадках при условии, что заниматься будут не более двух человек, соблюдающих дистанцию не менее пяти метров.

"Расширен перечень организаций, которые продолжают осуществлять деятельность в период режима повышенной готовности на территории республики. В него добавлены музеи, библиотеки, организации и индивидуальные предприниматели, предоставляющие стоматологические услуги, а также организации, осуществляющие подготовку водителей транспортных средств", - говорится в сообщении.

Астраханская область пока не готова перейти на второй этап снятия ограничений, сообщала пресс-служба губернатора региона. Однако в настоящее время рассматривается открытие ряд образовательных учреждений для взрослых. Речь идет о центрах переподготовки и повышения квалификации для работников производств с непрерывным циклом. К ним, в том числе, относятся профессии нефтегазовой сферы и судовождение.

"Эти организации готовы соблюдать все необходимые санитарно-эпидемиологические нормы", - цитирует пресс-служба слова министра образования и науки области Виталия Гутмана.

На территории Волгоградской области до 16 июня включительно продлен режим самоизоляции, сообщает пресс-служба администрации региона. Решение о дальнейшем снятии ограничении планируется принять в том случае, если эпидемиологическая ситуация будет благоприятной в течение двух ближайших недель.

Власти Ингушетии продлили режим всеобщей самоизоляции из-за эпидемии коронавируса до 7 июня, сообщает пресс-служба правительства республики.

В ходе заседания регионального оперштаба глава республики Махмуд-Али Калиматов пояснил, что следующая неделя станет своего рода инкубационным периодом после праздничных дней и даст понимание о дальнейших действиях.

"Благодаря вовремя принятым мерам мы с вами сумели удержать регион от катастрофического развития событий. Тем не менее, мы не достигли результатов поэтапного выхода из карантина", - цитирует пресс-служба слова Калиматова.