Регионы Центральной России с 1 июня смягчают антивирусные ограничения

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Власти регионов Центральной России с 1 июня начнут ослаблять ограничительные меры, ранее введенные из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации в связи с распространением коронавируса.

Тульская область

Регион с начала лета отменяет ранее введенные цифровые пропуска, которые необходимо было оформлять иногородним для въезда в регион, а также обязательную самоизоляцию на две недели.

Кроме того, смогут открыться летние кафе с открытой верандой, а также магазины и торговые центры площадью до 400 кв. метров. Для прогулок будут снова доступны общественные пространства населенных пунктов.

Профессиональные спортсмены смогут возобновить тренировки. Также откроются конноспортивные центры, стрелковые клубы, центры активного отдыха. Разрешено заниматься спортом на всех плоскостных сооружениях на открытом воздухе.

Автошколы смогут проводить практические занятия по вождению транспортных средств. Можно будет проводить в очной форме демонстрационные экзамены и подготовку к ним в учреждениях среднего профессионального образования. Начать работу также смогут передвижные торговые объекты по продаже напитков и солярии.

При этом действие ограничений, введенных в рамках режима повышенной готовности, в регионе продлено до 15 июня. Обязательное ношение масок с этого момента вводится на всей территории Тульской области. Но это требование не касается нахождения на улицах. Обязательная самоизоляция для граждан людей старше 65 лет продлена до 11 июня.

Курская область

Администрация Курской области сообщила, что с 1 июня в регионе стартует первый этап снятия ограничений, введенных в связи с коронавирусом. В связи с этим в первый день лета в регионе открываются непродовольственные магазины, спортивные и детские площадки, парки и скверы. Также отменяются маршрутные листы, действие двухнедельного карантина для приехавших из других регионов, снимаются ограничения на посещение кладбищ.

Масочный режим по-прежнему действует во всех общественных местах. В парках и скверах рекомендовано соблюдать социальную дистанцию. Жители региона старше 65 лет и страдающие хроническими заболеваниями по-прежнему должны соблюдать самоизоляцию.

Остальные ограничения в Курской области продолжают действовать до 14 июня.

Смоленская и Воронежская области

В Смоленской области с 1 июня разрешается регистрация браков, но в присутствии исключительно работника ЗАГСа и жениха с невестой.

Также в регионе возобновляется проведение публичных слушаний, но с рядом ограничительных условий.

Власти Воронежской области разрешили проводить партийные собрания. "Учитывая начало сезона политической активности, с соблюдением всех мер безопасности разрешены съезды и собрания политических сил и объединений", - сообщает пресс-служба правительства области.

Костромская область

Медицинские справки об отсутствии контактов с инфицированными и результаты теста на COVID-19 c 1 июня будут проверять у граждан, въезжающих в Костромскую область, сообщила пресс-служба администрации региона. Эти требования будут распространяться как на взрослых, так и детей.

"В случае отсутствия требуемых справок граждане обязаны будут соблюдать строгую самоизоляцию на протяжении двух недель. Исключение составляют прибывшие в регион по служебной необходимости или специальным автотранспортом (скорая, пожарная помощь и др.) и следующих транзитом. Для соблюдения требований будут работать три пункта въездного контроля - со стороны Нерехты, Волгореченска и Ярославля", - говорится в сообщении.

Кроме того, костромские власти приняли решение продлить до 14 июня ограничения на деятельность развлекательных и досуговых заведений, кинотеатров, спортивных центров, бассейнов, а также гостиниц, ресторанов, кафе, баров и столовых.

Калужская область

Калужская область продлила режим повышенной готовности до 15 июня, но рассчитывает перейти к первому этапу снятия ограничений, заявил врио губернатора региона Владислав Шапша на официальной странице в соцсети.

"Мы по-прежнему ведем работу по подготовке снятия ограничений первого этапа. В понедельник с Роспотребнадзором будем анализировать ситуацию по текущим показателям и точно проходим-не проходим под начало этого этапа. Если в понедельник показатели будут также стабильны как в пятницу, мы вместе с федеральным Роспотребнадзором примем решение о снятии ограничений", - подчеркнул Шапша.

По словам главы региона, продление режима ограничений не помешает переходу к первому этапу, на котором, в частности, откроются магазины площадью до 400 кв. метров с отдельным входом.

Рязанская область

Губернатор Рязанской области Николай Любимов подписал распоряжение, на основании которого вносятся изменения в перечень ограничительных мер, принятых в регионе в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

В частности, при соблюдении санитарно-эпидемиологических норм смогут открыться ряд магазинов непродовольственных товаров, осуществляться торговля в нестационарных торговых объектах и на рынках текстилем, одеждой, обувью и прочими товарами. Парикмахерским и салонам красоты предоставляется возможность возобновить работу в части маникюрных и педикюрных услуг.

Плановый прием пациентов в поликлиниках будет вестись по предварительной записи, строго по времени, указанному в талоне. Кроме того, разрешаются занятия спортом на открытом воздухе, в том числе на открытых спортсооружениях с соблюдением определенных условий.

Также разрешено проведение съездов, конференций, собраний при условии обязательного использования его участниками средств защиты органов дыхания, перчаток и соблюдения социального дистанцирования.

Тамбовская область

В Тамбовской области ограничительные меры продлены по 7 июня. Все это время для граждан сохраняется режим обязательной самоизоляции. Это касается граждан в возрасте старше 65 лет, граждан, имеющих ряд заболеваний, указанных в постановлении, а также иностранных граждан и гостей Тамбовщины, прибывших из двух столиц. Также продолжает действовать запрет на покидание места своего проживания.

Кроме этого, еще на неделю продолжает действовать запрет на деятельность организаций общественного питания, за исключением дистанционной торговли и организаций питания работников. По-прежнему не допускается посещение гражданами парков, садов, скверов, набережных.

Разрешены тренировки спортсменам-профессионалам при условии, что возобновлены спортивные соревнования по их виду спорта.

Также можно посещать леса, водные объекты и рекреационные зоны.

Магазины непродовольственных товаров могут осуществлять розничную торговлю в торговых центрах площадью более 1500 кв.м при условии, что площадь торгового зала магазина составляет менее 400 кв.м, имеется отдельный вход с улицы и одновременно в торговом зале находится один человек на 4 кв.м площади.

В школах разрешается проведение очных консультаций индивидуально или в группах численностью не более четырех человек, что позволит подготовить выпускников 11-х классов к сдаче ЕГЭ.

Все организации, которым разрешена работа, должны строго соблюдать установленные ограничения. При этом масочный режим, социальное дистанцирование и дезинфекция остаются обязательными требованиями.

Орловская область

С 3 июня в Орловской области возобновляется работа большинства объектов непродовольственной торговли и сферы услуг. В частности, разрешено открыться организациям, работающим в сфере предоставления услуг, за исключением фитнес-центров, массажных салонов, соляриев, бассейнов, бань, саун.

Также с 3 июня разрешено возобновить работу предприятиям осуществляющие розничной торговли непродовольственными товарами на рынках, ярмарках.

Третья группа предприятий, которые откроются с 3 июня, - это организации, торгующие непродовольственными товарами на площади торгового зала не больше 400 кв. метров, кроме торговых центров.

По данным оперштабов на 31 мая, в регионах Центральной России (за исключением Москвы и Московской области) официально подтверждено около 42,1 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией, рост за сутки составил чуть более 1,2 тыс. Выздоровели 17,7 тыс. человек, 311 человек скончались.