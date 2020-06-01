Автор ролика об изъятии органов под видом борьбы с COVID-19 предстанет перед судом

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Столичный суд рассмотрит дело москвича, распространившего фейки о коронавирусе на YouTube для увеличения числа своих подписчиков в интернете, сообщает в понедельник Генпрокуратура РФ.

Прокуратура Южного административного округа Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 54-летнего жителя столицы. Прокурор вручил копии обвинительного заключения обвиняемому и его защитнику. После этого уголовное дело было направлено в Симоновский районный суд для рассмотрения по существу, сообщили в надзорном ведомстве.

Как установило следствие, обвиняемый выкладывал видео на YouTube и в социальных сетях, в одном из которых он утверждал что коронавирус "в действительности является иной болезнью, в группу риска заболевания которой входят исключительно лица определенных национальностей". Утверждалось, что коронавирус — это "болезнь Фейгельсона-Якобсона", существование которой скрывается.

В другом ролике обвиняемый рассказал, что "под видом борьбы с коронавирусной инфекцией производится массовое изъятие у здоровых людей внутренних органов и их последующая продажа для трансплантации".

Эти видео заинтересовали столичных прокуроров, по материалам которых и было возбуждено уголовное дело.

22 мая Следственный комитет сообщил, что предъявлено обвинение 54-летнему москвичу по делу о фейках (статья 207.1 УК) из-за роликов "Вирус любит мацу? Гибнут лучшие" и "Все больше больных идут на органы". Мужчина обвиняется в распространении заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан.

В Генпрокуратуре отметили, что автор выкладывал ролики для увеличения аудитории.

В конце апреля "Новая газета" сообщала, что Генпрокуратура потребовала заблокировать на YouTube два видео блогера Андрея Тюняева с такими же названиями.