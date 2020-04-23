Суд оштрафовал свердловчанина за попытку набрать подписчиков фейком о коронавирусе

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Суд в Краснотурьинске назначил штраф в 30 тысяч рублей проходчику горнодобывающего предприятия, разместившему видеоролик с вымышленными сведениями о коронавирусе в инстаграме. Об этом сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

"С целью привлечь к своей персоне внимание пользователей социальной сети и тем самым увеличить число подписчиков он стал распространять ложные сведения о пандемии COVID-19. С видом хорошо информированного специалиста пугал якобы всплеском количества заболевших среди жителей родного города, а также Карпинска и Североуральска", - отметил Горелых.

По данному факту было возбуждено административное дело по части 9 статьи 13.15 КоАП РФ (распространение заведомо недостоверной информации).

Между тем Госдума 31 марта приняла поправки об уголовном наказании за публичное распространение фейков, в том числе об эпидемиях. Самое суровое наказание за такое преступление - до пяти лет тюрьмы.

В УК РФ вводится новая статья 207.1 о введении наказания за публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, угрожающих жизни и безопасности граждан или о принимаемых мерах по обеспечению безопасности населения и территорий, приемах и способах защиты от указанных обстоятельств. Штраф за это - от 300 тысяч до 700 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до 18 месяцев. Суд может наказать и обязательными работами на срок до 360 часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до трех лет.

Также вводится другая новая статья 207.2 о наказании за публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной общественно значимой информации, повлекшее по неосторожности причинение вреда здоровью человека. По этой статье назначается штраф в размере от 700 тысяч до 1,5 миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 18 месяцев, либо исправительными работами на срок до одного года, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок.