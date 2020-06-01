Ученый заявил о недопустимости беременности в течение трех месяцев после приема "Авифавира"

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Беременеть нельзя в течение трех месяцев после приема "Авифавира", сообщил директор Национального исследовательского центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава РФ Владимир Чуланов.

"После назначения препарата партнерам не разрешается планировать беременность в течение трех месяцев после завершения терапии", - сказал Чуланов на пресс-конференции в понедельник.

Он уточнил, что планировать ребенка нельзя и мужчинам, поскольку в сперме могут до трех месяцев сохраняться частицы лекарства. Согласно исследованиям, препарат может вызывать патологические изменения плода.

Препарат не поступит в свободную продажу, а будет бесплатно пациентам поставляться в госпиталях. Первая партия на 60 тысяч курсов поступит в больницы 11 июня.

Производители пообещали поделиться модификациями японского препарата, которые были сделаны в России, со всем миром. Как заявляют производители, после приема препарата у пациентов в два раза быстрее пропадали симптомы коронавируса. Они модифицировали прием препарата и его субстанцию под данный прием. Производители выразили неуверенность в том, что оригинальный японский препарат будет давать те же результаты.