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Глава Минздрава назвал условие для возвращения россиян к привычной жизни

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Россия вернется к привычной жизни, когда ситуацию с коронавирусом удастся взять под контроль с помощью лекарств, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко. Он сказал это на конгрессе по новым технологиям в лечении гинекологических заболеваний.

Пандемия коронавируса

"Наши взгляды направлены на поиск фармацевтического компонента для управления ситуацией", - отметил министр.

Минздрав сообщил о регистрации первого лекарства для лечения коронавируса "Авифавир". Его производит совместное предприятие РФПИ и ГК "ХимРар". Производители утверждают, что при использовании лекарства симптомы коронавируса уходят вдвое быстрее.

"Авифавир" хорошо изучили, потому что его применяют в Японии с 2014 года против тяжелых форм гриппа. Они обещают поставить первые 60 000 курсов лекарства в больницы 11 июня. Сейчас идет финальный этап клинического исследования "Авифавира" с участием 330 пациентов.

Препарат разработала японская компания Toyama Chemical под названием "Фавипиравир". У него есть коммерческое название "Авиган". По информации журнала Pharmacology & Therapeutics, он хорошо действует против новых штаммов гриппа и не очень эффективен против обычных сезонных вирусов. Препарат может вызвать отклонения в развитии у ребенка, если мать принимает его во время беременности, говорилось в исследовании.

Также в мире идут работы по созданию вакцины от коронавируса. В России их проводят семь различных площадок.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин говорил, что режим самоизоляции с определенными ограничениями продлится в регионе до появления вакцины. Глава Роспотребнадзора Анна Попова в конце мая высказывала мнение, что требования по мытью рук, обработке помещений и дезинфекции различных поверхностей останутся надолго, но масочный режим можно будет отменить через один-два месяца.

Хроника коронавируса. Июнь.

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Хроника 09 января – 02 июня 2020 годаПандемия коронавируса
Минздрав Михаил Мурашко коронавирус Сергей Собянин Анна Попова Роспотребнадзор Москва

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