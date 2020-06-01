Первые 60 тыс. курсов нового препарата от COVID-19 поступят в больницы РФ в июне

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Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и группа компаний "ХимРар" в июне поставят в больницы 60 тыс. курсов "Авифавира" - первого зарегистрированного в России препарата от коронавируса, сообщает пресс-служба РФПИ.

В пресс-службе отметили, что в ближайшее время первые партии "Авифавира" будут направлены в Росздравнадзор для получения заключения на ввод в обращение, а начало поставок препарата в российские больницы ожидается 11 июня.

Как отмечают в РФПИ, исследование показало, что скорость гибели вируса у принимающих препарат пациентов составляет четыре дня вместо девяти при стандартной терапии, эффективность выше 80%, что является критерием препарата с высокой противовирусной активностью.

По итогам первых четырех дней лечения 65% пациентов из 40 человек, принимавших "Авифавир", имели отрицательный тест на коронавирус, что в два раза выше, чем в группе стандартной терапии. К 10-му дню число пациентов с отрицательным тестом достигло 90%. У 68% пациентов, принимавших "Авифавир", температура тела нормализовалась на третий день, а в контрольной группе не принимавших препарат - на шестой день.

Как заявил генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев, "Авифавир" "более чем вдвое сокращает продолжительность заболевания и делает большинство пациентов безопасными для окружающих уже на пятый день лечения, что позволяет успешнее бороться с вирусом и снизить нагрузку на российские больницы".

В субботу, 30 мая, стало известно, что Минздрав зарегистрировал первое в РФ лекарство для лечения коронавируса "Авифавир". Его производит совместное предприятие РФПИ и "ХимРар".

Как сообщал РФПИ, препарат не поступит в свободную продажу, будет применяться только в госпиталях под наблюдением врача. "Авифавир" категорически запрещен для приема беременными.

РФПИ утверждает, что это "первый зарегистрированный в РФ препарат прямого противовирусного действия, нарушающий механизмы размножения коронавируса", и он показал "высокую эффективность при лечении пациентов c коронавирусом в ходе клинических испытаний". "Авифавир" хорошо изучили, потому что его применяют в Японии с 2014 года против тяжелых форм гриппа.

Сейчас идет финальный этап клинического исследования "Авифавира" с участием 330 пациентов. Число медицинских центров, одобренных для клинического исследования нового препарата, увеличилось с 30 до 35 в различных регионах страны.

Испытания препарата проходят в Москве, Санкт-Петербурге, Твери, Нижнем Новгороде, Смоленске, Рязани, Казани, Уфе, а также в Дагестане.