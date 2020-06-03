Спасатели собрали 100 тонн нефтепродуктов и грунта после аварии на ТЭЦ в Норильске

Концентрация загрязняющих веществ в воде в десятки тысяч раз превышает норму

Ликвидация последствий разлива топлива на ТЭЦ-3 Фото: Денис Кожевников/ТАСС

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Более 100 тонн нефтепродуктов и загрязненного грунта собрано спасателями после разгерметизации резервуара для хранения дизельного топлива в Норильске, сообщил министр МЧС России Евгений Зиничев.

На совещании с президентом России Владимиром Путиным он подчеркнул, что остро стоит вопрос с утилизацией собранных отходов. Министр отметил, что для локализации последствий разлива топлива требуется провести масштабные работы по сбору нефтепродуктов в акватории рек и на прилегающих землях.

Зиничев сообщил, что в четверг авиацией МЧС России в район происшествия будут доставлены 100 человек Сибирского спасательного центра, также на место будет отправлен вертолет Ми-8.

В свою очередь глава Росприроднадзора Светлана Радионова сообщила, что предельно допустимые концентрации загрязняющих веществ в водных объектах в районе разлива нефти под Норильском превышены в десятки тысяч раз.

"Установлено, что максимальный объем нефти на боновых ограждениях на сегодняшний момент составляет 20 сантиметров", - сказала Радионова на совещании.

Губернатор Красноярского края Александр Усс доложил президенту, что власти региона отреагировали на ситуацию только 31 мая, хотя авария произошла за два дня до этого. По его словам, изначально 29 мая поступила информация о возгорании автомобиля на территории Надеждинского металлургического комбината, а на следующий появились сведения о разгерметизации емкости. Усс отметил, что реальная картина была выяснена после появления тревожных сообщений в социальных сетях.

Президент РФ Владимир Путин возмутился, что власти Красноярского края отреагировали на чрезвычайную ситуацию только через два дня. "Что произошло и почему органы власти узнали об этом только через 2 дня. Мы что, будем узнавать о чрезвычайных ситуациях из социальных сетей, что ли?", - сказал он в ходе совещания.

Усс также заявил в ходе совещания, что в течение двух недель ликвидировать последствия чрезвычайной ситуации будет проблематично, а главная проблема заключается в утилизации нефтепродуктов. По его словам, единственный вариант - сжечь собранные отходы. "Опыта сжигания такого объема топлива на территории Красноярского края нет. Поэтому прогнозировать, что это пройдет успешно и в рамках 14 дней я, к сожалению, не могу", - сказал он.

Путин поручил главе МЧС уже в пятницу доложить о мерах по ликвидации последствий аварии. Он также поручил главе Минэнерго Александру Новаку незамедлительно начать консультации с нефтяными компаниями по поводу ликвидации последствий разлива дизельного топлива.

Авария в Норильске

Ранее сообщалось, что 29 мая на территории ТЭЦ-3 АО "НТЭК" произошла разгерметизация одного из резервуаров, из-за чего на проезжую часть технологической дороги вылились горюче-смазочные материалы. В результате загорелся ехавший по дороге автомобиль. Всего, предположительно, разлилось около 20 тысяч тонн нефтепродуктов на площади около 350 квадратных метров.

В районе аварии был введен режим ЧС. По факту загрязнения земли нефтепродуктами СКР возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 254 УК РФ (порча земли).

Росприроднадзор выявил, что разлившееся в результате аварии топливо попало в воду рек Далдыкан и Амбарная, которая впадает в озеро Пясино. Чтобы остановить распространение нефтепродуктов по водной системе на реке были установлены боновые заграждения. Енисейское межрегиональное управление Росприроднадзора начало проверку происшествия.