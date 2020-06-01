День голосования по поправкам в Конституцию РФ 1 июля будет выходным

Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Председатель комитета Госдумы по конституционному законодательству и госстроительству Павел Крашенинников напомнил о предусмотренном в законе выходном в день проведения голосования по поправкам в Конституцию.

"Согласно закону о поправке в Конституцию, если днем общероссийского голосования определен рабочий день, этот день является нерабочим днем", - сказал Крашенинников в понедельник "Интерфаксу".

По его словам, "даже люди если проголосуют раньше, а сейчас такая возможность есть, все равно 1 июля будут отдыхать".

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, назначив на 1 июля проведение общероссийского голосования по поправкам к Конституции. 1 июля в этом году приходится на среду.

Крашенинников выделил четыре фактора, которые были учтены при принятии решения о голосовании за поправки в Конституцию.

Первый - это то, что голосование не может состояться ранее, чем через 30 дней со дня официального опубликования указа президента о его назначении, и это было соблюдено, сказал глава комитета. Второй - обеспечение санитарно-эпидемиологических норм. Третий фактор - чтобы голосование не помешало проведению ЕГЭ, и "сегодня министр просвещения сказал, что наоборот, проведение ЕГЭ поможет, потому что все школы будут дезинфицировать и оборудование останется", добавил Крашенинников. И четвертое - то, что нельзя проводить голосование вместе с Днем Победы, "потому что как сказал президент, это святое, и реально, конечно: это всё-таки разные вещи, которые важны", отметил председатель комитета.

Глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова сообщила в ходе совещания с президентом, что комиссия предлагает проводить общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ в течение недели.