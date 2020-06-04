Пять регионов РФ пожелали провести электронное голосование по поправкам в Конституцию

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Центризбирком РФ на заседании в четверг примет порядок дистанционного электронного голосования при проведении Общероссийского голосования по поправкам в Конституцию.

Ранее глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что к голосованию в электронном формате будут допущены максимум три региона. Субъекты могут присылать заявки, а ЦИК определит их перечень.

Как следует из опубликованной повестки дня, выступать по этому вопросу будут представители Москвы, Санкт-Петербурга, Карелии, Нижегородской области и Красноярского края.

Кроме того, на заседании по вопросу об электронном голосовании выступят министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев и президент ПАО "Ростелеком" Михаил Осеевский.

О голосовании

Президент РФ Владимир Путин в своем послании Федеральному Собранию 15 января предложил ряд важных поправок в Конституцию. В частности, глава государства выступил с инициативой введения запрета на иностранное гражданство для высших должностных лиц, усиления роли парламента, губернаторов и Госсовета, предложил закрепить нормы о верховенстве Конституции в правовом пространстве РФ и о том, что МРОТ не должен быть ниже прожиточного минимума трудоспособного населения, а пенсия должна ежегодно индексироваться.

Выработкой предложений к основным поправкам, предложенным президентом, занялась рабочая группа, которая была создана специальным распоряжением. Помимо Хабриевой ее возглавляют глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас и председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

Поправки были приняты Госдумой, при этом ко второму чтению законопроекта в него была внесена поправка об обнулении президентских сроков. Совет Федерации одобрил поправки. Путин подписал закон.

16 марта Конституционный суд РФ признал законными поправки в Конституцию, в том числе и поправку об обнулении, которая позволяет Путину участвовать в следующих выборах.

По предложению Путина, поправки вступят в силу только после одобрения на общероссийском голосовании - специальной процедуре, аналогов которой ранее в России не было.

1 июня Путин назначил голосование на 1 июля. Оно будет проходить также в течение шести дней до этой даты, чтобы рассредоточить потоки населения и снизить риск заболеваемости коронавирусом.