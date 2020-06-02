ЦДУ ТЭК сообщило о снижении добычи нефти в России в мае на 15,5% в годовом измерении

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - В мае 2020 года добыча нефти с газовым конденсатом в России составила 39,7 млн тонн, что на 15,5% ниже уровня аналогичного месяца предыдущего года, говорится в оперативной сводке ЦДУ ТЭК. Поправка на високосный год учтена.

В целом с января по май текущего года добыча нефти с газовым конденсатом в России составила 226,48 млн тонн, что на 2,6% ниже показателя за аналогичный период 2019 года.

НК "Роснефть" с начала года добыла 77,51 млн тонн (в мае - 13,61 млн тонн), "ЛУКОЙЛ" - 32,82 млн тонн (5,61 млн тонн), "Сургутнефтегаз" - 24,68 млн тонн (4,23 млн тонн), "Газпром нефть" - 16,32 млн тонн (2,99 млн тонн), "Татнефть" - 11,3 млн тонн (2,03 млн тонн), "Башнефть" - 7,44 млн тонн (1,21 млн тонн), "Славнефть" - 5,45 млн тонн (802,17 тыс. тонн), "НОВАТЭК" - 3,32 млн тонн (620,96 тыс. тонн), "РуссНефть" - 2,85 млн тонн (489,42 тыс. тонн).

Прочие недропользователи, включая "Газпром" и совместные предприятия с иностранными инвестициями, за пять месяцев текущего года добыли 35,83 млн тонн нефти и газового конденсата (в мае - 6,37 млн тонн). Отдельные данные по "Газпрому" ЦДУ ТЭК не приводит.

Операторы СРП (соглашения о разделе продукции) за указанный период добыли 8,12 млн тонн нефтяного сырья (в мае - 1,57 млн тонн).

Экспорт нефти в страны дальнего зарубежья за январь-май 2020 года снизился на 1% по сравнению с январем-маем 2019 года, составив 101,15 млн тонн.

По системе нефтепроводов АК "Транснефть" в дальнее зарубежье за пять месяцев текущего года всего было экспортировано 90,27 млн тонн нефтяного сырья (из них 82,51 млн тонн - российские ресурсы), минуя "Транснефть" - 18,64 млн тонн.

В мае в дальнее зарубежье было экспортировано 17,36 млн тонн российского нефтяного сырья. По сравнению с тем же месяцем прошлого года экспорт снизился на 14,2%. Среднесуточный экспорт составил 4,1 млн баррелей.

Через порт МНТ Козьмино по системе "Транснефти" с начала года отгружено 14,43 млн тонн российского нефтяного сырья (в мае - 3,2 млн тонн), Приморск - 17,87 млн тонн (2,7 млн тонн), СМП Усть-Луга - 8,59 млн тонн (1,1 млн тонн), Новороссийск - 6,2 млн тонн (486,12 тыс. тонн).

НК "Роснефть" в январе-мае 2020 года экспортировала в дальнее зарубежье по системе АК "Транснефть" 45,64 млн тонн (в мае - 7,26 млн тонн), "Сургутнефтегаз" - 12,68 млн тонн (1,99 млн тонн), "ЛУКОЙЛ" - 9,16 млн тонн (1,45 млн тонн), "Газпром нефть" - 3,72 млн тонн (672,66 тыс. тонн), "Татнефть" - 3,44 млн тонн (456,75 тыс. тонн).

Предприятия, не входящие в состав вертикально интегрированных нефтяных компаний, за пять месяцев текущего года отгрузили в дальнее зарубежье по системе "Транснефти" 6,63 млн тонн нефти (в мае - 1,66 млн тонн).

Транзит Казахстана в январе-мае 2020 года составил 6,69 млн тонн (в мае - 1,6 млн тонн), Белоруссии - 230 тыс. тонн (180 тыс. тонн), Туркмении - 807,96 тыс. тонн (59,66 тыс. тонн).

Российские нефтяные компании в январе-мае 2020 года снизили поставки нефти в страны ближнего зарубежья на 47,7% - до 3,64 млн тонн. Экспорт в Белоруссию снизился на 47,7% до 3,64 млн тонн нефти.

Объем добычи газа в России в мае составил 52,58 млрд куб. м, снизившись на 14,5% относительно того же месяца прошлого года. В целом за период с января по май текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года добыча газа снизилась на 9,2% и составила 293,26 млрд куб. м.