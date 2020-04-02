Экспорт нефти из РФ в дальнее зарубежье в I квартале вырос на 3%

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Экспорт российской нефти в страны дальнего зарубежья в I квартале 2020 года составил 62,98 млн тонн, что на 3% выше аналогичного показателя 2019 года, сообщается в оперативной сводке ЦДУ ТЭК. Среднесуточный экспорт зафиксирован на уровне 5,07 млн баррелей. Поправка на високосный год учтена.

По системе нефтепроводов АК "Транснефть" в дальнее зарубежье за три месяца текущего года всего было экспортировано 55,78 млн тонн нефтяного сырья (из них 51,56 млн тонн - российские ресурсы), минуя "Транснефть" - 11,41 млн тонн.

В марте в дальнее зарубежье было экспортировано 21,11 млн тонн российского нефтяного сырья. По сравнению с тем же месяцем прошлого года экспорт снизился на 0,7%. Среднесуточный экспорт составил 4,99 млн тонн.

Через порт Приморск по системе "Транснефти" с начала года отгружено 11,18 млн тонн российского нефтяного сырья (в марте - 3,4 млн тонн), МНТ Козьмино - 8,22 млн тонн (2,86 млн тонн), СМП Усть-Луга - 5,6 млн тонн (2 млн тонн), Новороссийск - 4,03 млн тонн (1,49 млн тонн).

НК "Роснефть" в I квартале 2020 года экспортировала в дальнее зарубежье по системе АК "Транснефть" 28,66 млн тонн (в марте - 9,5 млн тонн), "Сургутнефтегаз" - 8,07 млн тонн (2,74 млн тонн), "ЛУКОЙЛ" - 5,77 млн тонн (1,93 млн тонн), "Газпром нефть" - 2,26 млн тонн (878,81 тыс. тонн), "Татнефть" - 2,48 млн тонн (851,38 тыс. тонн).

Предприятия, не входящие в состав вертикально интегрированных нефтяных компаний, за три месяца текущего года отгрузили в дальнее зарубежье по системе "Транснефти" 3,63 млн тонн нефти (в марте - 1,26 млн тонн).

Транзит Казахстана в I квартале 2020 года составил 3,6 млн тонн (в марте - 1,48 млн тонн), Туркмении - 589,93 тыс. тонн (270,48 тыс. тонн).

Российские нефтяные компании в I квартале 2020 года снизили поставки нефти в страны ближнего зарубежья на 77% - до 1,04 млн тонн. Экспорт в Белоруссию снизился на 77% до 1,04 млн тонн нефти.