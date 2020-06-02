Минсвязи предложило Avito и ЦИАНу проверять пользователей по порталу госуслуг

Это поможет бороться с последствиями всплеска мошенничества, произошедшим в условиях карантина

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Агрегаторам товаров, объявлений и услуг, таким, как Avito, "Авто.ру", ЦИАН Минсвязи предложит проверять личность пользователей черз Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА) портала госуслуг. Об этом пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на проект соответствующего постановления правительства.

Участие в эксперименте будет добровольным. Он продлится год с 1 июля 2020 года, говорится в проекте. Подключение к ЕСИА для агрегаторов будет бесплатным, но компаниям, возможно, придется доработать собственные системы, уточнили в пресс-службе Минсвязи. Чиновники также заверили, что не получат доступ к данным пользователей в сервисах объявлений.

Следить за экспериментом будет межведомственная рабочая группа, в которую войдут владельцы агрегаторов, представители Минкомсвязи, Минэкономики, Минпромторга, Минстроя, Минтранса, Росреестра, МВД и ФСБ.

Предложением заинтересовались в Avito, "Авто.ру" (принадлежит "Яндексу") и ЦИАНе, рассказал изданию информированный профильный чиновник. Газета отмечает, что у этих ресурсов помимо собственной идентификации есть возможность авторизоваться через аккаунты в Apple, Google и социальных сетях. Представители сервисов подтвердили интерес к эксперименту.

В частности, в ЦИАНе считают, что такая проверка позволит повысить уровень доверия к клиентам и продавцам и снизить объемы мошенничества. В Avito рассчитывают за счет эксперимента упростить внутренний документооборот, а также сделать более удобным и безопасным взаимодействие пользователей.

Минсвязи вряд ли будет намеренно собирать данные пользователей агрегаторов, считает технический директор Qrator Labs Артем Гавриченков. Однако, по его словам, в случае необходимости и в отсутствие двухфакторной аутентификации компетентные органы через ЕСИА смогут получить доступ к этой информации.

Он также отметил, что на практике компании сами эффективнее справляются с идентификацией, чем государство. По мнению эксперта, проблема в том, что если идентификация через ЕСИА будет для пользователей добровольной, она не отсеет мошенников, а если ее сделать обязательной, это вызовет недовольство со стороны бизнеса.