Минкомсвязи подготовило проект закона для "доступного интернета"

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Минкомсвязи России разработало проект федерального закона о бесплатном доступе для граждан с любых устройств к общественным и государственным сайтам и информационным системам в интернете, которые попадут в специальный реестр.

Проект вносит изменения в статью 54 ФЗ "О связи" и дополняет ее пунктом 1.1.

Законопроект предлагает бесплатный доступ к сайтам из специального реестра для граждан, которые идентифицировались через "Единую систему идентификации и аутентифкации" (ЕСИА). При этом правительство может устанавливать дополнительные ограничения.

Бесплатный доступ можно получить почти с любого устройства: мобильного телефона, смартфона и компьютера. Операторы связи должны предоставлять услугу высокого качества даже если абонент-гражданин задолжал оплату по договору.

Правительство будет определять порядок формирования, ведения и использования реестра и перечень сведений, которые в нем содержатся. Минкомсвязи утвердит экспертный совет, который сможет менять список ресурсов с бесплатным доступом. Не менее 30% членов совета должны представлять "автономную некоммерческую организацию, на которую возложены функции по мониторингу развития цифровой экономики и цифровых технологий и формированию прогнозов развития цифровой экономики и цифровых технологий". Сейчас это АНО "Цифровая экономика".

Идея перечня общедоступных интернет-ресурсов прозвучала в Послании президента РФ Федеральному Собранию РФ 15 января 2020 года. В пояснительной записке сказано, что "реализация законопроекта не повлечет дополнительных расходов из федерального бюджета и бюджетов иных уровней".

Проект находится на общественном обсуждении до 26 мая.

Минкомсвязи РФ 31 марта утвердило список социально-значимых ресурсов, которые будут участвовать в эксперименте по бесплатному доступу к нему граждан, проводимому с 1 апреля по 1 июля; перечень может меняться, но не чаще, чем раз в неделю.

В перечень ресурсов, опубликованных на сайте Минкомсвязи, вошла 391 ресурс, разделенные на несколько категорий: Социальные сети и сообщества; Электронная почта; Мессенджеры и облачное хранение файлов; Погода; Поиск; онлайн медиа и Новостные агрегаторы, Карты, транспорт; Авто; Культура, литература и искусство; Образование и обучение; Здоровье и Здоровый образ жизни; Наука; Спорт; Государственные органы и сервисы; Справочные системы; Работа и карьера; Доставка; Агрегаторы и маркетплейсы, а также Социальные и волонтерские сервисы.

В приказе сказано, что эксперимент распространяется только на домашний интернет: "Услуги "доступного интернета" не предоставляются в рамках оказания услуг подвижной радиотелефонной, подвижной спутниковой связи и подвижной радиосвязи в выделенной сети связи". Также услуги "доступного Интернета" не должны использоваться для нужд, связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.

"Востребованность информационного ресурса определяется на основе общедоступных данных о его посещаемости", - отмечается в документе.

Участниками эксперимента на добровольной основе стали ПАО "Ростелеком"; ПАО "МТС"; ПАО "Вымпел-Коммуникации" ("Билайн"); ПАО "МегаФон"; АО "ЭР-Телеком Холдинг".