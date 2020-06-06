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Правила работы музеев-заповедников России представят на следующей неделе

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Роспотребнадзор и Минкультуры России на следующей неделе представят рекомендации по работе музеев-заповедников после вынужденного закрытия из-за коронавируса, сообщила в субботу министр культуры Ольга Любимова.

"Мы проработали отдельно новые правила существования и работы музеев-усадеб, которые совсем скоро будут иметь возможность распахнуть свои двери, мы знаем, что в каждом учреждении культуры это будет зависеть от решения местных властей и эпидемиологической обстановки", - сказала она на встрече президента РФ Владимира Путина с деятелями культуры по случаю Дня русского языка.

Любимова уточнила, что правила будут представлены на следующей неделе.

Роспотребнадзор Минкультуры Ольга Любимова Коронавирус

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