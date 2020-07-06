Издательства приостановили поставки книг в "Республику"

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Издательства "Эксмо-АСТ" и "Альпина Паблишер" прекратили поставки книг в сеть магазинов "Республика" из-за долгов, ритейлер предложил им дисконтировать большую часть его долга, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на издателей.

"Эксмо-АСТ" получила от "Республики" предложение дисконтировать долг сети на 70% под угрозой начала ее банкротства, сообщил президент издательской группы Олег Новиков. Такое же предложение получал и гендиректор издательской группы "Альпина" Алексей Ильин.

По словам Новикова, "Республика" должна "Эксмо" около 150 млн рублей, 40% из которых приходится на долг за книги, проданные до карантина. Сейчас книги "Эксмо" остаются в восьми работающих магазинах сети и 30 закрытых. АСТ компания должна 50 млн рублей.

Ильин не уточнил размер долга сети перед "Альпиной Паблишер".

Новиков назвал приемлемым решением проблемы полное закрытие долга сети перед "Эксмо-АСТ" за проданный товар и реструктуризацию остатка долга под гарантии оплаты. Ильин отметил, что переговоры с сетью продолжаются, поскольку в издательстве понимают, что без списания существенной части долга она обанкротится.

"Мы обсуждали с партнерами дисконт до 70% на товар, реализованный в том числе в период падения трафика",— подтвердили в "Республике". Сеть при этом не отказывается от возврата нереализованного товара поставщикам. Компания ведет переговоры с инвестором, который может покрыть часть ее долгов, сообщил источник издания и подтвердили в сети. Сеть также ведет переговоры с поставщиками и арендодателями и пересматривает модель развития.

Представитель "Республики" отмечал, что к концу марта "просадка" по отдельным магазинам сети достигала 90%, в период карантина простаивали все 39 ее магазинов и компания понесла колоссальные потери из-за пандемии. Проблемы у сети начались еще до пандемии, источники "Коммерсанта" объясняли их ее агрессивным ростом и общим давлением на книжную розницу со стороны онлайн-торговли.

В мае "Республика" решила закрыть часть магазинов, а остальные переделать в формат "концепт-сторы" с кофейнями. На начало июля были открыты девять из 39 магазинов сети. По данным на 5 июля, к "Республике" предъявлены два крупных иска: на 36 млн руб. от производителя фотокамер Fujifilm и на 19,4 млн руб. от дистрибутора книг и канцелярии "Белония М".

"Республика" принадлежит владельцу производителя продуктов "Дымов" Вадиму Дымову. В 2019 году выручка ООО "Республика" выросла на 14%, до 2 млрд рублей, чистый убыток составил 108,7 млн рублей.