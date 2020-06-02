В Крыму за нарушение границы задержали украинского военного

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Пьяный военнослужащий из Украины задержан в Крыму за незаконное пересечение госграницы, сообщается на сайте ФСБ России во вторник.

Нарушителем является "военнослужащий Вооруженных сил Украины Добринский Е.В. 1992 года рождения".

Отмечается, что мужчину "без документов, удостоверяющих личность, в состоянии алкогольного опьянения" задержали крымские пограничники.

У украинца изъяли вещество растительного происхождения, предположительно, наркотик. Оно направлено на экспертизу.

В отношении военнослужащего возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 322 УК РФ (незаконное пересечение государственной границы РФ).

Между тем, военная служба правопорядка в Вооруженных силах Украины (ВСУ) сообщила 30 мая на своей странице в фейсбуке, что в этот день около пяти часов утра в районе Чонгара в Херсонской области "во время несения службы на наблюдательном посту выявлено отсутствие военнослужащего одного из подразделений ВСУ".

"С момента исчезновения военнослужащего начались поисковые мероприятия, однако они не дали результатов. Военнослужащий на телефонные звонки не отвечает, местонахождение его неизвестно. По предварительной информации, военнослужащий во время несения службы был похищен. Неподалеку от наблюдательного поста обнаружены следы борьбы с неизвестными лицами. Принимаются меры по установлению его места нахождения. Материалы оперативно переданы в правоохранительные органы", - говорилось в сообщении.

На севере Крыма расположены пункты пропуска "Армянск", "Джанкой" и "Перекоп". На украинской стороне им соответствуют пункты "Каланчак", "Чонгар" и "Чаплынка".