Украинский военный арестован в Крыму на месяц за незаконное пересечение границы

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Киевский райсуд Симферополя в среду постановил отправить под арест на 30 суток украинского военнослужащего Евгения Добринского - фигуранта дела о незаконном пересечении госграницы РФ, передал корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

Как объявила судья Валентина Камынина, Добринский пробудет под стражей до 1 июля. Дознаватель просил райсуд арестовать Добринского на месяц, поскольку после задержания пограничниками тот пытался сбежать, кроме того, у украинца нет места жительства в Крыму и он может скрыться от следствия. Представитель прокуратуры поддержала ходатайство. Адвокаты и подозреваемый возражали.

28-летний уроженец Ровненской области Украины Добринский является военнослужащим 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ, женат, имеет малолетнего ребенка.

"У меня не было намерений идти в Крым, не было цели пересечь границу. Я прошелся по дамбе, хотел посмотреть рыбу", - сказал военный в суде.

Инцидент с Добринским

Как сообщалось, военная служба правопорядка в Вооруженных силах Украины (ВСУ) заявила, что ранним утром в минувшую субботу, 30 мая, в районе Чонгара в Херсонской области Добринский пропал во время несения службы на наблюдательном посту. Военная служба правопорядка не исключила его похищения, указав на якобы обнаруженные "следы борьбы с неизвестными лицами".

Спустя несколько дней, 2 июня, Федеральная служба безопасности (ФСБ) РФ распространила пресс-релиз о задержании находившегося в состоянии алкогольного опьянения военнослужащего ВСУ. По данным ФСБ, у Добринского нашли также пакетик, предположительно, с наркотическим средством. На украинца возбудили уголовное дело по части 1 статьи 322 УК РФ (незаконное пересечение государственной границы России).

Пресс-служба Погрануправления ФСБ по Крыму распространила видеоматерилы задержания Добринского и его допроса. Военный сообщил, что находился на юге Украины в командировке, его задачей была охрана железнодорожного моста и дамбы на границе с Крымом.

По словам Добринского, в свой выходной он пошел в херсонское село Сиваш за сигаретами, встретил компанию местных жителей: селяне распивали алкоголь и курили "травку", пригласили военнослужащего присоединиться к ним.

Гражданин Украины позже решил прогуляться по дамбе. "Идя по дамбе, я спускался к воде - вправо-влево, сходил с дамбы, сидел на рельсах. Я увидел двоих вооруженных людей, помахал им рукой, сказал: "Привет, не стреляйте, я пришел с миром". Меня задержали", - сообщил молодой человек.

"Я находился в состоянии алкогольного опьянения - немного. Пакет мне дали местные, вроде, там была "трава" - конопля", - сказал Добринский, добавив, что не имеет претензий к российским пограничникам.

На севере Крыма расположены пункты пропуска "Армянск", "Джанкой" и "Перекоп". На украинской стороне им соответствуют "Каланчак", "Чонгар" и "Чаплынка". Между российскими и украинскими пунктами пропуска есть небольшая "буферная зона".