В РСТ предсказали уход с рынка до половины турфирм в России после пандемии

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Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Значительная часть туроператоров и туристических агентств в РФ уйдут с рынка из-за пандемии коронавируса, считает директор Северо-Западного отделения Российского союза туриндустрии (РСТ) Екатерина Шадская.

"Это может дойти до половины всего рынка", - сказала Шадская на пресс-конференции информационного агентства "Интерфакс Северо-Запад" во вторник.

По ее словам, не следует ожидать, что люди перейдут только на самостоятельный туризм - потребность в организованном туризме сохранится. "Здесь трудно говорить, мы не понимаем, когда же мы начнем организовывать эти поездки", - добавила Шадская.

Она подчеркнула, что пока сложно говорить и об объемах убытков в отрасли: "Сезон начинается только сейчас, все основные потери мы увидим после окончания высокого сезона". "Пока такого большого ухода с рынка нет, но все зависит от того, сколько мы будем находиться в этой ситуации", - добавила Шадская.

Директор Ассоциации промышленного туризма Северо-Запада Ирина Семенова также отметила, что около половины турагентств не смогут работать после снятия ограничений. При этом она выразила надежду, что работа туротрасли возобновится осенью.

"Порядка 50 процентов туристических агентств действительно встанут на консервацию. Надеюсь, что осенью мы точно сможем работать", - подчеркнула Семенова.

Напомним, что турагентства и другие организации в сфере туризма были включены в правительственный перечень наиболее пострадавших от коронавируса отраслей.