"Аэрофлот" начал обсуждать отсрочку поставок самолетов до лета 2021 года

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - "Аэрофлот" на фоне пандемии пытается договориться о переносе поставок заказанных ранее самолетов на более поздние сроки, сообщил замгендиректора компании по коммерции и финансам Андрей Чиханчин.

"Мы обсуждаем это и с лизинговыми компаниями, и с производителями (...) Мы пытаемся сдвинуть поставки на более поздние сроки. И, конечно, мы пытаемся сдвинуть их до лета следующего года", - уточнил он на телеконференци для инвесторов и аналитиков.

В конце прошлого года "Аэрофлот" сообщал, что в 2020 году в парк группы поступит 31 новый самолет. В частности, планировалось получить 11 широкофюзеляжных Airbus A350 (один уже получен, всего заказано 22 машины).

На конец апреля парк группы насчитывал 360 самолетов, авиакомпании "Аэрофлот" - 246 единиц.

"Аэрофлот" - крупнейшая авиационная группа в России. В нее входят компании "Аэрофлот - российские авиалинии" (работает в премиальном ценовом сегменте), "Россию" (средний сегмент), низкобюджетную "Победу" и работающую на Дальнем Востоке "Аврору".