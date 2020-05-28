"Аэрофлот" в июне в 2-3 раза увеличит число ежедневных рейсов в сравнении с маем

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - "Аэрофлот" в июне планирует увеличить число ежедневных рейсов в сравнении с маем в среднем в 2-3 раза, следует из расписания на сайте авиакомпании.

Согласно расписанию, 1 июня перевозчик выполнит почти 270 рейсов из Москвы и обратно, 15 июня - около 350, 30 июня их количество вырастет примерно до 400. Полеты будут выполняться по внутрироссийским маршрутам.

Ранее перевозчик анонсировал, что в мае он будет летать из Москвы по 53 внутренним направлениям с минимальной частотой 500 рейсов в неделю (с учетом обратных рейсов - 1 тыс. в неделю). Таким образом, за весь май "Аэрофлот" планировал совершить более 4 тыс. рейсов, а средняя ежедневная частота должна была составить 130 рейсов.

Расписание на оставшиеся дни мая это подтверждает: 27 мая компания собирается выполнить 131 рейс из Москвы и обратно, 28 мая - 128, а 31 мая их число превысит 170.

Как сообщалось, в апреле пассажиропоток авиакомпании "Аэрофлот" на фоне ограничений из-за COVID-19 рухнул на 95%, до 147,7 тыс. пассажиров. Внутри РФ было перевезено 141 тыс. человек, рейсов за границу из-за введенного в марте запрета почти не было. Занятость пассажирских кресел была на уровне 33% (-47 процентных пункта г/г), притом что рентабельным для отрасли уровнем загрузки считается 70-75%.

В июне группа "Аэрофлот", которая помимо одноименной компании включает "Победу", "Россию" и "Аврору", "приступает к постепенному восстановлению объемов операционной деятельности", сообщала пресс-служба ГК. На начальном этапе планируется сфокусироваться "на поступательном возобновлении полетов по внутрироссийским направлениям", говорилось в сообщении. Также отмечалось, что с июня возобновит перевозки "Победа", которая приостановила их в апреле для сокращения операционных затрат.