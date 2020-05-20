"Аэрофлот" перенес запуск рейсов из хаба в Красноярске на июнь 2021 года

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Авиакомпания "Аэрофлот" перенесла срок начала выполнения полетов из хаба в Красноярске на 1 июня 2021 года, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе правительства Красноярского края.

Соответствующее письмо руководство авиакомпании прислало губернатору Красноярского края Александру Уссу. При этом, согласно письму, все плановые мероприятия, связанные с подготовкой ввода в эксплуатацию нового международного хаба, будут проведены в соответствии с заявленными ранее сроками.

В пресс-службе регионального правительства отметили, что перенос сроков обусловлен резким снижением пассажиропотока в связи с распространением коронавирусной инфекции.

Ранее срок запуска красноярского хаба "Аэрофлота" уже переносился с 29 марта (начало летнего сезона полетов) на июнь 2020 года. Такое решение было принято в связи со сложной эпидемиологической обстановкой.

О планах по созданию хаба в Красноярске "Аэрофлот" объявил летом 2018 года. В настоящее время в Красноярск "Аэрофлот" регулярно летает только из "Шереметьево". Компании группы ("Победа", "Россия" и "Аврора") выполняют рейсы, соответственно, из Москвы ("Внуково"), Санкт-Петербурга и Хабаровска.

Ожидалось, что пассажиропоток авиакомпаний группы "Аэрофлот" в 2020 году в рамках хаба в Красноярске составит более 1 млн человек.