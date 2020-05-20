"Аэрофлот" перенес запуск рейсов из хаба в Красноярске на июнь 2021 года
Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Авиакомпания "Аэрофлот" перенесла срок начала выполнения полетов из хаба в Красноярске на 1 июня 2021 года, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе правительства Красноярского края.
Соответствующее письмо руководство авиакомпании прислало губернатору Красноярского края Александру Уссу. При этом, согласно письму, все плановые мероприятия, связанные с подготовкой ввода в эксплуатацию нового международного хаба, будут проведены в соответствии с заявленными ранее сроками.
В пресс-службе регионального правительства отметили, что перенос сроков обусловлен резким снижением пассажиропотока в связи с распространением коронавирусной инфекции.
Ранее срок запуска красноярского хаба "Аэрофлота" уже переносился с 29 марта (начало летнего сезона полетов) на июнь 2020 года. Такое решение было принято в связи со сложной эпидемиологической обстановкой.
О планах по созданию хаба в Красноярске "Аэрофлот" объявил летом 2018 года. В настоящее время в Красноярск "Аэрофлот" регулярно летает только из "Шереметьево". Компании группы ("Победа", "Россия" и "Аврора") выполняют рейсы, соответственно, из Москвы ("Внуково"), Санкт-Петербурга и Хабаровска.
Ожидалось, что пассажиропоток авиакомпаний группы "Аэрофлот" в 2020 году в рамках хаба в Красноярске составит более 1 млн человек.
Аэропорт "Красноярск"
Аэропорт "Красноярск" (ООО "Аэропорт Емельяново") основан в октябре 1980 года, сотрудничает с 26 российскими и зарубежными авиакомпаниями, которые осуществляют полеты по 68 направлениям. Базовый перевозчик - NordStar. В декабре 2017 года аэропорт ввел в эксплуатацию новый пассажирский терминал площадью 58 тыс. кв. м и пропускной способностью 2,5 млн пассажиров в год.
По данным Росавиации, в 2019 году аэропорт "Красноярск" обслужил 2 млн 568,5 тыс. пассажиров (на 0,7% меньше, чем годом ранее).