Онищенко указал на дилемму в вопросе вакцинации россиян от коронавируса

Академик РАН Геннадий Онищенко Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Разработка вакцины от коронавируса потребует подготовки тактики ее применения, научных оснований для тотального вакцинирования всего населения сегодня нет, заявил депутат Госдумы, академик РАН, экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко; он также обратил внимание, что пока еще нет четкого понимания, какие группы населения необходимо прививать от COVID-19.

"Параллельно с созданием вакцины от коронавируса мы должны определиться с тактикой такой вакцинации", - заявил Онищенко "Интерфаксу" во вторник.

"Вакцину надо делать, это однозначно. Но заявлять, что тотально надо будет вакцинировать всех - для этого нет никаких научных оснований" - уточнил он.

Академик отметил, что на сегодняшний день также нет однозначного понимания вопроса, для каких групп будет применяться вакцина от коронавируса.

"Если будет вакцина, то для каких групп она будет применяться? Для каких-то определенных групп населения, допустим, для группы риска по медицинским показаниям, или это будет вакцинация для группы риска по профессиональным показаниям, когда люди по роду своей деятельности подвергаются воздействию? Вот здесь есть дилемма, и на сегодня нет однозначного понимания в данном вопросе", - сказал Онищенко.

Он считает, что в активном обсуждении вопроса разработки вакцины и ее повсеместного применения, "есть интересы коммерческих компаний, но они другого плана, никакого отношения к реальной эпидемиологии данной инфекции не имеют".

Против тотальной вакцинации населения от коронавируса также выступает заместитель директора по инновационной работе Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Александр Семенов. На пресс-конференции во вторник ученый заявил, что тотальная вакцинация необходима для борьбы с инфекцией, которая угрожает всем группам населения и людям всех возрастов, как, например, черная оспа. Однако COVID-19 под это определение не попадает, отметил Семенов.