Замдиректора НИИ Пастера счел нецелесообразной тотальную вакцинацию от COVID-19

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Новый коронавирус COVID-19 не настолько опасен, как черная оспа, и тотальная вакцинация населения от него нецелесообразна, считает заместитель директора по инновационной работе Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Александр Семенов.

"Тотальная вакцинация возможна в том случае, если речь идет об инфекции, которая угрожает всем группам населения, всем возрастам, против которой не существует эффективного лекарства, и которая может приводить к гибели либо инвалидизации населения. Пример - черная оспа, гепатит B, туберкулез", - отметил он на пресс-конференции во вторник.

В настоящее время стало ясно, что коронавирус может привести к летальному исходу у "определенных групп населения", отметил Семенов. "Есть группы риска: это пожилые, люди с хроническим заболеваниями сердечно-сосудистой системы, эндокринной системы, с диабетом, гипертонической болезнью, хроническими болезнями легких. Для этих людей коронавирус может быть приговором", - добавил ученый.

По его словам, в случае разработки эффективной вакцины прививать будут группы риска. "Не думаю, что от коронавирусной инфекции будут вакцинировать всех подряд", - подчеркнул ученый.

Ранее во вторник вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко объявил, что Россия может приступить к массовой вакцинации уже этой осенью.

В России разработка вакцины ведется на семи различных площадках. В частности, во вторник в Минобороны сообщили о старте клинических испытаний вакцины, которую разработали с участием сотрудников 48-го Центрального научно-исследовательского института министерства.