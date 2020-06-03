Основатель Superjob оценил реальную безработицу в России в 10 млн человек

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - В России реальная безработица больше чем в два раза превышает официальную статистику, и в пять-шесть раз - количество зарегистрированных в службах занятости, считает основатель сервиса Superjob Алексей Захаров. Реальную безработицу он оценил в 10 млн человек.

"Из-за самоизоляции не все компании чисто физически смогли оформить все юридические процедуры по увольнению, банкротству, закрытию предприятий. Сейчас они выйдут из изоляции - и мы сразу увидим рост безработицы. Реальное число безработных раз в 5-6 выше. Мы считаем, что работу уже потеряли порядка 10 млн. человек. К осени цифра может вырасти до 20 млн", - сказал эксперт.

Захаров также отметил, что не все, кто потерял работу, идут регистрироваться на биржу труда, посокольку для многих в этом нет смысла.

Он напомнил, что официально сообщается о примерно 2 млн безработных. Эти данные эксперт считает неполными. Данные российской статистики по общей безработице, то есть охватывающей не только безработных, зарегистрированных в службах занятости (4,3 млн человек по состоянию на апрель), также не отражают реальное положение дел, отметил Захаров.

1 июня глава Минтруда Антон Котяков сообщил, что количество зарегистрированных безработных составило 2 090 000 человек. По оценке Конфедерации труда России, общая безработица в стране достигла 8 млн человек.