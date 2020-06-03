Безработица в Германии в мае достигла четырехлетнего максимума

Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - В Германии в мае число безработных выросло на 238 тыс. - до 2,875 млн человек, сообщило Федеральное агентства по трудоустройству. Безработица подскочила до 6,3% по сравнению с 5,8% в предыдущий месяц. Это максимальный уровень с декабря 2015 года.

Аналитики в среднем прогнозировали повышение числа безработных на 200 тыс. и увеличение безработицы до 6,2%, свидетельствуют данные Trading Economics. Опрошенные Dow Jones Newswires эксперты ожидали увеличения на 210 тыс. и оценивали безработицу в 6,2%.

Согласно уточненным данным, в апреле число безработных в Германии подскочило на 372 тыс. - рекордный месячный прирост.

"Рынок труда остается под огромным давлением из-за пандемии коронавируса", - сказал агентства Детлеф Шеле. При этом он отметил, что безработица выросла не так сильно, как в апреле.

Количество открытых вакансий в стране осталось в мае на уровне предыдущего месяца - 584 тыс. Относительно прошлого года показатель упал на 208 тысяч.

Число занятых на условиях неполного рабочего дня в Германии в мае выросло до рекордных 7,3 млн человек на фоне пандемии коронавируса, сообщил мюнхенский Институт экономических исследований (Ifo).

"Это число еще никогда не было столь высоко", - заявил Deutsche Welle эксперт Ifo по ситуации на рынке труда Себастьян Линк. По его словам, предыдущий пик вынужденной неполной занятости пришелся на май 2009 года, тогда показатель составлял чуть менее 1,5 млн человек.

"В отличие от финансового кризиса, когда более 80% трудившихся по сокращенному графику были заняты в промышленности, во время коронавирусного кризиса неполная занятость зафиксирована практически во всех секторах экономики", - говорится в сообщении института.

В областях, имеющих отношение к бизнес-услугам, подобная практика распространилась на 2,4 млн человек, в промышленной сфере - на 2,2 млн, в торговле - на 1,3 млн.

После ослабления карантинных ограничений экономика страны начинает оживать, однако обвал был столь значительным, что полного восстановления показателей придется ждать еще долго, заявил ранее Клаус Михельзен из Немецкого института экономических исследований в Берлине (DIW).