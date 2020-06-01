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Число официальных безработных в России превысило 2 млн

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Количество зарегистрированных безработных в РФ на данный момент превысило 2 млн человек. Об этом сообщил глава Минтруда Антон Котяков на заседании комитета по соцполитике Совета Федерации.

"На сегодняшний день мы видим, что растет количество зарегистрированных безработных граждан - по состоянию на сегодняшний день их число составило уже более 2 миллионов, а если быть точным, то 2 миллиона 90 тысяч", - сказал Котяков.

Он отметил, что стабилизация ситуации на рынке труда ожидается в четвертом квартале 2020 года. Наиболее сложным, как ожидается, будет третий квартал. По словам Котякова, положительную динамику на рынке труда "мы надеемся увидеть в начале первого-второго квартала 2021 года".

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На прошлой неделе на совещании по ситуации на рынке труда президент РФ Владимир Путин сообщил, что число официально зарегистрированных безработных составляет порядка 1 млн 900 тыс. человек.

Он отметил, что в таких условиях министерство считает своей главной задачей поддержку россиян, оставшихся без заработка.

"На сегодняшний день процесс (подачи заявлений в центры занятости - ИФ) максимально упрощен. Для этого необходимо зарегистрироваться на портале "Работа в России", дистанционно можно подать заявление, центры занятости самостоятельно рассмотрят весь пакет документов, получат данные от Пенсионного фонда и произведут назначение выплаты", - рассказал Котяков.

"На сегодняшний день данным сервисом уже воспользовались более 1,6 млн наших граждан. Это достаточно удобно, и гражданам с учетом режима самоизоляции не требуется физическое посещение центра занятости", - отметил Котяков.

26 мая сообщалось, что уровень безработицы в РФ в "карантинном" апреле, по данным Росстата, уже подскочил до 5,8% (максимум с апреля 2016 года) с 4,7% в марте. Из этих данных следует, что общая численность безработных в России в апреле 2020 года увеличилась по сравнению с мартом на 815 тысяч человек и составила 4 млн 300 тыс. человек.

Минтруд

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