Конфедерация труда оценила реальное число безработных в России в 8 млн человек

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Реальное число российских безработных вчетверо превышает количество официально зарегистрированных в службах занятости, заявил президент Конфедерации труда России (КТР), член Совета при президенте РФ по правам человека Борис Кравченко в понедельник "Интерфаксу".

"Очевидно, что рост официально зарегистрированных безработных, который по последним данным Минтруда превысил два миллиона человек, не дает понимания реальной динамики рынка труда. Наша оценка по общей численности безработных россиян - 8 млн человек, и тенденция к росту сохраняется", - сказал собеседник агентства.

По его мнению, в период пандемии у людей, потерявших работу, появилось больше мотивов получать статус безработного. "Повысились пособия по безработице, в том числе, минимальный размер. Упростились процедуры приобретения статуса безработного", - сказал Кравченко.

Он отметил, что наиболее пострадавшие отрасли экономики определены перечнем правительства. "Этот перечень совпадает с нашими оценками. Мы принимали участие в определении таких отраслей", - сказал Кравченко.

КТР является одним из крупнейших российских профсоюзных объединений, в членских организациях состоят около двух миллионов человек.

Перечень пострадавших от коронавируса отраслей

Ранее в перечень отраслей, наиболее пострадавших в связи с распространением коронавируса, вошли такие отрасли, как авиаперевозки, аэропортовая деятельность, автоперевозки, культура, сфера организации досуга и развлечений, туризм, гостиничный бизнес, общественное питание, розничная торговля непродовольственными товарами и другие.

Правительство РФ по поручению президента РФ Владимира Путина до 10 июня проработает вопрос о включении внутреннего водного транспорта и железнодорожных перевозок в перечень пострадавших от коронавируса отраслей.

Далеко не все бизнесы смогут пережить COVID-кризис - основатель Superjob

В свою очередь, основатель сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob.ru Алексей Захаров прогнозирует, что ряд пострадавших отраслей смогут полностью восстановиться не ранее 2023 года. Он также отметил, что даже среди тех предприятий, которые возобновят работу после снятия коронавирусных ограничений, далеко не все смогут выжить.

"Например, в общепите, мы к сентябрю недосчитаемся как минимум 50% заведений. Там не очень высокий порог входа в большинстве случаев, поэтому постепенно это все заменится какими-то другими бизнесами, но общепит будет года три восстанавливаться. Выездной туризм тоже не меньше трех лет, авиаперевозки тоже очень долго", - сказал Захаров, комментарий которого поступил в понедельник в "Интерфакс".