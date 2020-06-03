Житель Алтая "заминировал" автобус, в котором ехал

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - В республике Алтай задержали пассажира автобуса по подозрению в заведомо ложном сообщении о теракте, сообщило региональное управление МВД.

В полиции получили звонок неизвестного о том, что в автобусе, который едет из Усть-Коксы в Барнаул, заложена бомба. Автобус проверили, бомбу не нашли. Выяснилось, что звонок поступил от 21-летнего жителя Горно-Алтайска, который в тот момент ехал в том самом автобусе.

Его задержали. В отделе полиции он признался, что звонил из хулиганских побуждений. На него завели уголовное дело.