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Пенсионера авиарейса Минск-Петербург задержали за сообщение о ложном минировании

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовное дело в отношении пожилого пассажира авиарейса Минск-Санкт-Петербург.

СК сообщил в субботу, что накануне вечером при посадке на рейс пенсионер заявил о возможности взрыва борта. В Национальный аэропорт "Минск" были вызваны саперно-пиротехническая и следственно-оперативная группы. Был проведен осмотр места происшествия. Взрывных устройств не обнаружили.

В отношении 80-летнего мужчины возбуждено дело по факту заведомо ложного сообщения об опасности (часть 1 статьи 340 УК), он задержан.

По данной статье предусмотрена ответственность в виде штрафа или ареста, или ограничения свободы на срок до трех лет, или лишение свободы на срок до пяти лет.

Белоруссия Минск Петербург

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