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В Москве задержан сообщивший о ложном минировании метро мужчина

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - В Москве задержали подозреваемого в ложном сообщении об угрозе теракта на двух станциях метро, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Главного управления МВД по Москве.

После получения звонка неизвестного о минировании сотрудники полиции осмотрели эти станции, но опасных предметов на них не нашли. Во время проверки станции работали в штатном режиме.

Полицейские вскоре установили, откуда звонил злоумышленник, и задержали его по месту жительства. Им оказался неоднократно судимый 47-летний житель Москвы, сказали в управлении. Объяснить мотивы своего поступка мужчина не смог.

Возбуждено уголовное дело по статье 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма). Подозреваемый находится под домашним арестом.

Москва метро

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