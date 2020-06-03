Суд продлил экспертизу спорных сделок по делу об убытках банка "Восточный"

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Амурской области продлил сроки экспертизы материалов дела по иску совладелицы банка "Восточный" Марины Ушаковой о взыскании около 1,66 млрд рублей убытков с Артема Аветисяна и Аллы Цытович, представлявших в 2016 году Юниаструм банк (присоединен к "Восточному").

Рассмотрение иска отложено до 22 июля, сообщила пресс-секретарь суда Елена Горлова. Заседание 3 июня прошло онлайн.

О продлении срока экспертизы попросил эксперт, который получил новые документы и не успел с ними ознакомиться.

Судебную оценочную экспертизу в ноябре прошлого года было поручено провести к 20 февраля владивостокскому ООО "Индустрия-Сервис". В марте директор компании Дмитрий Вовна запросил сведения еще по 11 компаниям, упомянутым в иске. Для этого сроки исследования продлили.

Требования истца основаны на утверждении, что ответчики совершили заведомо убыточные сделки. В частности, речь идет о приобретении у компании "Бок Раша" (материнская компания Юниаструм банка) миноритарных пакетов акций и долей в уставных капиталах других юридических лиц.

Кроме того, были выкуплены права опциона на увеличение доли участия в уставных капиталах данных компаний. Всего, как отмечает истец, с 23 июня по 13 июля 2016 года было совершено 15 таких сделок на сумму 1 млрд 658 млн 110 тыс. рублей. Суду были представлены отчеты оценщиков спорных сделок.

Третьими лицами привлечены Банк РОссии, компания Evison (подконтрольна Baring Vostok) и "Финвижн Холдингс" (мажоритарий "Восточного").

По данным ЦБ РФ, на 12 ноября 2018 года Ушаковой принадлежало 2,26% уставного капитала банка "Восточный", Аветисяну (через "Финвижн") - 32,02% (с 18 июня 2019 года - 42%). На момент событий 2016 года, с которыми связан иск, Аветисян контролировал Юниаструм банк, а Цытович была председателем правления этого банка.

Банк "Восточный экспресс" завершил процесс присоединения Юниаструм банка в январе 2017 года. Собственники Юниаструма тогда получили около 40% в объединенном банке.

В мае Арбитражный суд Амурской области обязал Evison исполнить колл-опцион "Финвижн" на 9,99% акций банка. Baring Vostok утратил контроль над "Восточным", спорные акции были списаны в пользу "Финвижн".