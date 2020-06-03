Рассмотрение дела о допэмиссии банка "Восточный" отложено до 30 июня

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Амурской области отложил тяжбу о допэмиссии банка "Восточный" между Evison Holdings (миноритарный акционер "Восточного", подконтрольна Baring Vostok) и компанией "Финвижн Холдингс" Артема Аветисяна. Причинами отсрочки стало поступление новых документов и неявка эксперта.

В онлайн-заседании 3 июня участвовали представители Evison и "Финвижн", сообщил представитель Evison Олег Койда. По его словам, тяжбу отложили на неопределенный срок. Пресс-секретарь суда Елена Горлова позднее сообщила, что дату - 30 июня - назначили уже после заседания. Она предположила, что и новое заседание пройдет онлайн.

Стороны спорят о дополнительном выпуске 500 млрд обыкновенных акций банка по цене в 1 копейку за бумагу.

Член Союза судебных экспертов (Москва) Василий Иллювиев провел экспертизу стоимости акций по состоянию на 31 марта 2019 года. В феврале он представил суду и спорящим сторонам результаты, согласно которым стоимость одной обыкновенной акции в тот день составляла 2,23 копейки.

На предыдущем заседании суд согласился вызвать Иллювиева и задать ему дополнительные вопросы.

По словам Койды, представитель банка и Иллювиев 3 июня к заседанию не подключились.

"Кроме того, поступили новые документы от банка, представитель "Финвижн" заявил, что ему нужно время, чтобы ознакомиться с ними. Суд принял решение отложить заседание, новая дата пока не определена", - отметил Койда.

"Финвижн" ситуацию пока не прокомментировал.

Evison ранее выразил недоверие по поводу объективности судебной экспертизы стоимости акций банка "Восточный", усомнившись, что между истцом и экспертом не было процессуального взаимодействия.

"Финвижн" требует признать недействительными решения совета директоров "Восточного" о дополнительном выпуске 500 млрд акций и об установлении заниженной, по мнению истца, цены размещения - 1 копейка за акцию. Из отчета об оценке, который ранее представила суду "Финвижн", следует, что по состоянию на март 2019 года цена акции составляла 3,82 копейки. Evison также обратилась в оценочную организацию, которая установила рыночную цену акции в 0,98 копейки.

В июне прошлого года Baring Vostok утратил контроль над банком "Восточный", спорные 9,99% акций кредитной организации в рамках исполнения решения суда были списаны в пользу "Финвижн".