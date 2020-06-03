Правительство согласовало меры поддержки телекома по "пакету Яровой"

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Правительство поддержало большую часть предложений Минкомсвязи по поддержке телеком-отрасли, в том числе годовую отсрочку на исполнение требований "пакета Яровой" по ежегодному увеличению емкости для хранения данных на 15%. Об этом на онлайн-конференции сообщил замглавы министерства Олег Иванов.

Без мер поддержки со стороны государства отрасль могла бы просесть на 2,5-3% по итогам 2020 года, отметил он.

Также чиновники могут упростить ввоз радиоэлектронных средств на территорию России и временно отменить обязательную регистрацию такого оборудования, добавил замминистра.

Помимо этого, Минкомсвязи разработало законопроект о дистанционном заключении договора услуг связи. По мнению замминистра, такая мера может помочь росту абонентской базы "в отдельных секторах".

Среди других регуляторных изменений Иванов назвал возможное решение вопроса по упрощению доступа операторов связи в жилые многоквартирные дома, объекты муниципальной и госсобственности. Дискуссия по этой проблеме на рынке ведется уже несколько лет.

"Эти меры мы планируем организовать в самое ближайшее время", - добавил Иванов.

Предложение министерства разрешить операторам работать на оптовом рынке электроэнергии пока не решено и находится на уровне обсуждений с правительством.

Ранее источники "Интерфакса" сообщали, что годовая отсрочка на исполнение требований по ежегодному увеличению емкости для хранения данных на 15% включена в проект общенационального плана по нормализации деловой жизни, восстановлению занятости, доходов граждан и роста экономики.

В случае утверждения этого пункта средства, которые могли бы быть направлены на закупку оборудования для увеличения мощностей хранения, необходимо перераспределить на модернизацию и расширение емкости сетей связи, говорил собеседник агентства.

В апреле операторы связи попросили на два года отложить ежегодное увеличение емкости для хранения данных на 15%, а также исключить из расчета емкости видеосервисы, трафик которых сильно вырос в период самоизоляции. Замглавы Минкомсвязи Иванов позднее заявлял о передаче предложений отрасли в правительство.

Норма о ежегодном увеличении емкости хранилищ считается одной из самых затратных для операторов. В целом операторы оценивают инвестиции на "пакет Яровой" следующим образом: ПАО "Вымпелком" в 45 млрд рублей на 5 лет, ПАО "МТС" - примерно в 50 млрд рублей, ПАО "Мегафон" - в 35-40 млрд рублей.