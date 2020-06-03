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Гагаринский суд вернул Керимову иски к трем СМИ

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Гагаринский суд Москвы отказался принять три иска сенатора Сулеймана Керимова к СМИ в связи с их неподсудностью, сообщила пресс-секретарь суда Анастасия Игошина.

Ранее стало известно, что Керимов подал иски к ООО "Версия", АО "Бизнес Ньюс Медиа" и АО "Ас Рус Медиа" о защите чести, достоинства и деловой репутации. Ответчики - издатели газет "Версия", "Ведомости" и журнала Forbes.

Представители Forbes и "Версии" пока не смогли прокомментировать иски, поскольку не знали, в чем их суть и с чем они связаны. По их словам, представители истца с редакциями предварительно не связывались.

Директор по маркетингу и связям с общественностью Forbes Russia Дмитрий Озман сказал, что иск стал для редакции полной неожиданностью. Позицию по существу он обещал сформулировать после изучения иска.

Издатель газеты "Версия" Константин Зятьков также сообщил, что ему тоже пока неизвестно, в чем суть претензий: "Наш представитель поехал в суд, будем пытаться получить копию иска в канцелярии, пока не знаем его причины, поэтому позиции по нему еще нет".

ООО "Версия" АО "Бизнес Ньюс Медиа" АО "Ас Рус Медиа" Forbes Ведомости Версия Гагаринский суд Сулейман Керимов

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