Депутат Думы счел госпитализацию шамана почвой для разговоров о карательной психиатрии

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Решение о принудительной госпитализации якутского шамана Александра Габышева подстегнет разговоры о возвращении карательной психиатрии, считает депутат Госдумы, психиатр Борис Менделевич.

"Сейчас ситуация, в первую очередь плоха и тем, что от недосказанности и неинформированности общественности возникают разговоры о карательной психиатрии. Это очень пагубно для отечественной психиатрии в частности и российской медицины в целом. Мы долгие годы старались уйти от того клейма, которое было совершенно справедливо дано в советское время, когда диссидентов ограничивали в свободе", - сказал Менделевич "Интерфаксу" в среду.

Комментировать, возможна ли в принципе госпитализация за "переоценку своей личности", как в случае с шаманом, Менделевич не стал: "Говорить о каких-то конкретных случаях, не видя больного, не зная анамнеза, заочно нельзя и противозаконно. Я не могу сейчас оценить действия врачей, так как прежде всего не владею информацией о состоянии пациента".

"Именно по этим данным, а не по диагнозу, как правило, проводится недобровольная госпитализация. При этом, врачи правы, что не раскрывают медицинскую тайну, но сам пациент имеет право знать свой диагноз, знать причины госпитализации и может передать эти сведения о себе кому угодно, в том числе и представителям СМИ", - отметил депутат.

Он пояснил, что в законодательстве предусмотрены недобровольные освидетельствование и госпитализация - "если врач отмечает, что действия пациента могут причинить вред ему или окружающим, то принимает решение о недобровольной госпитализации".

"Уже в больнице, когда пациента помещают в стационар, в течение 48 часов собирается комиссия психиатров, которая принимает решение о необходимости госпитализации. При положительном заключении, главный врач (представитель больницы) в течение суток обращается в суд, который решает, госпитализировать человека без его согласия или нет. Заседание суда должно пройти в течение пяти дней после получения документов из больницы", - сказал Менделевич.

В психдиспансер за переоценку личности

Накануне "Правозащита Открытки" сообщила, что Якутский городской суд по заявлению психоневрологического диспансера направил Габышева на принудительное стационарное лечение, срок госпитализации не определен. Согласно административному исковому заявлению, Габышев страдает переоценкой своей личности, опасен для себя и окружающих.

Называющий себя шаманом Габышев год назад начал пешее путешествие длиной в восемь тысяч километров из Якутии в Москву. Осенью в его отношении было возбуждено уголовное дело о публичных призывах к экстремистской деятельности, его неоднократно задерживали и "поход" был прерван. Государственная экспертиза признала Габышева невменяемым.

Amnesty International призвала освободить шамана.