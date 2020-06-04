В Думе попросили Минздрав проверить законность госпитализации шамана в психбольницу

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Депутат Госдумы от "Единой России", член думского комитета по охране здоровья, психиатр Борис Менделевич обратился к главе Минздрава Михаилу Мурашко с просьбой проверить корректность оценки психического состояния якутского шамана Александра Габышева и законность помещения его в психдиспансер.

"Учитывая (...) серьезный общественный резонанс, прошу вас (...) поручить соответствующему профильному органу проверить корректность оценки психического состояния указанного пациента и обоснованность направления в суд документов о его недобровольной госпитализации", - говорится в письме Менделевича, имеющемся в распоряжении "Интерфакса".

Депутат отметил, что "в последние дни в СМИ распространяется противоречивая информация о недобровольной госпитализации Александра Габышева (в народе известен как "шаман-воин") в ГБУ РС "Якутский республиканский психоневрологический диспансер". "В свете данных событий звучат обвинения, в том числе в адрес медицинских работников, врачей-психиатров о необоснованности данной процедуры и отсутствии оформления информационного согласия пациента на его лечение", - пишет Менделевич.

При этом, напомнил он, в России уже были прецеденты судебных исков к врачам-психиатрам по поводу нарушений при недобровольной госпитализации, то есть нарушения статьи 29 ФЗ N 3185-1 от 02.07.1992 (ред. от 19.07.2018) "О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании".

В связи с этим, по его словам, "возникает ситуация, при которой звучат обвинения в адрес врачей-психиатров в карательности и избирательности, что, в свою очередь, очень пагубно для отечественной психиатрии в частности и российской медицины в целом".

"Все медицинское сообщество долгие годы старалось уйти от того клейма, которое было совершенно справедливо дано в советское время, когда диссидентов ограничивали в свободе, помещая их в психиатрические стационары, за что нашу страну в свое время исключили из Всемирной психиатрической ассоциации", - подчеркивает депутат.

Почему шамана Габышева отправили в психбольницу

2 июня "Правозащита Открытки" сообщила, что Якутский городской суд по заявлению психоневрологического диспансера направил шамана Александра Габышева на принудительное стационарное лечение, срок госпитализации не определен.

Согласно административному исковому заявлению, сообщили ранее в "Правозащите Открытки", Габышев страдает "переоценкой своей личности", при этом медицинское заключение не представлено. Как сообщали правозащитники, комиссия психоневрологического диспансера также считает, что Габышев опасен для себя и окружающих.

Называющий себя шаманом Габышев год назад начал пешее путешествие длиной в 8 тыс. км из Якутии в Москву, чтобы "изгнать Путина" и "восстановить народовластие". В общей сложности "поход" должен был продлиться два года. Осенью 2019 года в отношении Габышева было возбуждено уголовное дело о публичных призывах к экстремистской деятельности, он был несколько раз задержан и в результате окончательно прервал свой "поход".

Государственная экспертиза признала Габышева невменяемым.

Amnesty International призвала освободить шамана.