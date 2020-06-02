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Суд Якутска признал законным принудительное лечение шамана Габышева

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Якутский городской суд удовлетворил во вторник иск республиканского психоневрологического диспансера о принудительном лечении шамана Александра Габышева, сообщили агентству "Интерфакс" координатор "Правозащиты Открытки" Алексей Прянишников.

"Иск диспансера удовлетворили. Но срок госпитализации Габышева не указан. Будем подавать апелляционную жалобу", - сказал Прянишников.

В исковом заявлении диспансера указано, что Габышев "страдает переоценкой своей личности", а также "призывает к свержению законно избранной власти".

Прянишников рассказывает, что, по версии представителей психдиспансера, с 12 мая Габышев проходил добровольное лечение в стационаре. "При том, что сам Габышев изначально отказывался от госпитализации и в диспансер был доставлен сотрудниками полиции без документов, удостоверяющих личность", - сказал правозащитник.

Кроме того, перед началом судебного заседания полиция задержала троих свидетелей защиты - Сергея Тихого (блогер Сергей Попов - ИФ), Викторию Постникову и бывшего депутата Госсобрания Якутии Сулустаану Мыраан.

"Их задержали, скорее всего, за нарушение режима самоизоляции. Сотрудники правоохранительных органов отказались слушать призывы адвоката, что задержанные являются свидетелями. Позднее их отпустили, но не допустили к участию в судебном процессе", - добавил правозащитник.

Называющий себя шаманом Александр Габышев год назад начал пешее путешествие длиной в восемь тысяч километров из Якутии в Москву. В общей сложности "поход" должен был продлиться два года.

Осенью в отношении Габышева было возбуждено уголовное дело о публичных призывах к экстремистской деятельности, его неоднократно задерживали и в результате "поход" был прерван.

Государственная экспертиза признала Габышева невменяемым. 12 мая его принудительно увезли в психиатрическую больницу. Врачебная комиссия психдиспансера выдала заключение об опасности Габышева для себя и окружающих.

3 июня защита якутского шамана будет оспаривать в суде законность его принудительного лечения в психбольнице.

Якутск Александр Габышев

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